Äntligen vet IFK Göteborgs damer och Filippa Hopkins hur det känns att förlora.

Frånsett en uddamålsförlust mot Astrio i juli 2021, har det storsatsande laget bara ångat på genom seriesystemet.

– Det känns ganska skönt, faktiskt. Klart det alltid är surt att åka dit i slutminuterna, men det här var ingen sån match man blir ledsen över att förlora. Vi rullar väldigt bra fotboll och står upp bra, trots tufft motstånd från Elitettan, säger Filippa Hopkins.

– Vi sätts verkligen på prov, framför allt hur backlinjen löser alla situationer. Sedan har vi fått in två ytterbackar i Ida Semberg och Alice Andersson i år, plus har två rutinerade målvakter (Johanna Henriksson och Lisa Davidsson). Försvarsinsatsen i dag ger hela laget trygghet och bygger självförtroende.

Anfallsspelet och din egen insats då?

– Jag fick ett läge redan de första 20 sekunderna, kände att det var en bra träff men den gick tyvärr utanför. Det väl egentligen det enda läget jag fick, så det gäller verkligen att ta tillvara på varje anfall när man möter tuffare motstånd.

– Vår kvittering i andra var faktiskt ett självmål av Alingsås, men det tyder i alla fall på att vi satte bra press, säger Filippa Hopkins med ett leende.

Sanslöst målsnitt

Det hör heller inte till vanligheterna för Filippa Hopkins att gå mållös i en hel match.

När IFK Göteborg i fjol sprang igenom division 2 Nordvästra Götaland och IF Viken i dubbelkvalmötet (2–0, 2–0), stänkte hon in hela 50 mål på 22 matcher. Ett målsnitt på 2,27 per match.

Inklusive träningsmatcher vann unga storsatsande Blåvitt, då även i slutet av säsongen med en medelålder under 18 år, samtliga 32 matcher i fjol.

– Det är förstås heller inte bra för utvecklingens skull att hela tiden vinna, ofta stort och ibland till och med tvåsiffrigt. Tuffa matcher som den här lär vi oss betydligt mera av.

Vad lärde sig Filippa Hopkins och IFK Göteborg av dagens förlust?

– Vi blev lite avlånga och spelade upp för tidigt. Det är nog lätt att det blir så när man van att ha lite större ytor, men i dag fick jag nästan ingen tid alls på mig. Därför är det oerhört nyttigt att få såna här matcher, det ger betydligt mer och det är häftigt att se att vi orkar hålla jämna steg och Alingsås tempo. Det är först på slutet vi tappar lite och åker dit, säger hon.

Stort intresse från dag ett

Någon risk att Hopkins svävar i väg verkar heller inte föreligga. Som ni hör står 18-åringen stadigt med båda fotbollsskorna i gräset – när hon inte låter dem tala i målväg så klart.

– Det har också varit intresse redan sedan dag ett även från media och mycket publik. Ibland får man till och med skriva autografer efter matcher och träningar...

– Det blir fotboll i princip varenda dag, tre gånger i veckan mitt sista år på fotbollsgymnasiet och så här med Blåvitt där vi verkligen satsar för att ta oss uppåt. Uppmärksamheten som följer med är bara kul, konstaterar hon.

Efter förlusten väntar en bit mat och för ovanlighetens skull en fotbollsfri söndag, men Filippa Hopkins är redan på väg mot nya mål.

– På tisdag väntar retur mot Elfsborg som missade kvalet upp till Elitettan i fjol. Vi spelade oavgjort i träningspremiären för några veckor sen, så det blir en väldigt bra värdemätare igen och också ett sätt att fira alla hjärtans dag.