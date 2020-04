Hemliggör matcher: ”Absurt och sorgligt”

Coronakrisen har stängt ned nästan all idrott i världen.

Men i Sverige är det fortfarande en av få platser i världen som det arrangeras fotbollsmatcher, om än på amatörnivå.

Det har väckt spelbolagens intresse. SportExpressen har skildrat hur tisdagens träningsmatch mellan division 4-laget Byttorps IF och division 5-laget Södra Vings IF sändes på spelbolags hemsidor och var möjlig att betta på.

Möjligheten att spela på matcherna har också väckt intresse hos vissa grupper att påverka dem i syfte att tjäna pengar, med andra ord: misstänkt matchfixing. I fredags valde polisen att blåsa av en träningsmatch efter ”konkreta bevis” för försök till otillåten påverkan. En träningsmatch mellan Sandsbro AIK i division 5 och Ingelstads IK i division 4 lockade 31 spelbolag att oddssätta och blev föremål för ”över 10 miljoner kronor i spel” enligt Sveriges Radio.

”Det är absurt och sorgligt”

Johan Claesson, Integrity Officer på svenska fotbollförbundet, är bedrövad över situationen.

– Det är absurt och sorgligt att det här ska behöva ske. Vi har flaggat under lång tid att det inte ska vara okej att erbjuda spel på låga divisioner. Om ett sådant förbud hade funnits på plats så hade den här situationen inte uppstått. Nu finns det inte och det är synd att spelbolagen inte kan ta sitt ansvar. Det är många unga spelare inblandade i de här matcherna. Men de jagar spelobjekt överallt just nu och tyvärr har de tassat de in på vår marknad, säger han.

Nu agerar också svenska fotbollförbundet för att komma till bukt med problemet att spel – betting – möjliggörs på träningsmatcher mellan svenska smålag, något som även Fotbollskanalen har rapporterat om.

– Vi har gått ut med ett brett utskick från ettan till division 6 med råd och rekommendationer. Vi har också gått ut med info till domare i samtliga distrikt. Sen har vi gjort en förändring i vårt system att klubbarna kan rapportera in sina planerade matcher så att de bara syns internt. Det har vi rekommenderat distrikten att göra, så att de inte syns publikt, för att undvika att spelbolagen fångar upp dem.

Kommer det att få önskad effekt?

– Det är svårt att säga. Vi tror ändå att det är primära sättet som spelbolagen hittar matcherna. Det här har varit det lättaste sättet för dem att hitta matcherna. Vi kan inte garantera något men det är det som vi kan göra.

Vilka risker finns med matchfixing i sådana här situationer?

– Det är det som vi ser som den stora risken. Det är inte bra som det är nu, att förbund blir nedringda om att lämna ut information och att olika människor försöker få ut sådana uppgifter och i vissa fall har visat upp hotfulla beteenden. I förlängningen ser vi också risker med spelare som spelar på egna matcher eller att de blir ”approachade” för att rigga matcher. Det är tyvärr de risker som finns med det här. Vi ser lika allvarligt på det här i division 5 eller 6 som om det skulle handla om en match i allsvenskan som var utsatt för matchfixing.

Har ni fått hot rapporterade till er?

– Vi har hört om otrevliga meddelanden på sociala medier när spelet inte gått som de förväntat sig men inga inrapporterade hot.

Men problemet kan bara ha börjat för svenska fotbollförbundet och distrikten.

Redan till helgen är tävlingssäsongen planerad att starta. Vissa förbund har beslutat att skjuta upp starten – medan andra i skrivande stund har aviserat att spela som planerat.

– Det är upp till distrikten själva. Vissa har tagit beslutet att skjuta upp det och vissa har beslut att dra i gång nu ganska snart. Då kommer den problematiken. Det är officiella matcher och det är fortsatt tillåtet att bedriva spel på division 4-matcher. Det är en uppenbar risk, säger Johan Claesson.

Hur ska ni hantera den situationen?

– Det är en bra fråga. Vi kan fortsätta vara ett stöd för våra föreningar och göra fler utskick så att de är förberedda. Men i slutändan är det upp till regeringen att till exempel gå in och förbjuda dem här typen av spel. I slutändan är det vad som behövs, eftersom vi inte har ett förbud på plats i dag som vi önskar hade funnits.

Så risken är att ni är i samma situation på lördag igen?

– Så kan det bli. Så är det.

Under onsdagen vid lunchtid uppmanade Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att skjuta upp och inte starta ”matcher, tävlingsmatcher och cuper”.

– Träning ska hållas utomhus för att minska smittspridning. Vi vill också att man skjuter upp tävlingsmatcher och cuper. Det finns ett tak på 50 personer, men även under det är det lämpligt att begränsa antalet åskådare, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Ur idrottslig synvinkel är det tråkigt och trist, men pandemibekämpningen går först. Vi kommer definitivt att följa detta, det är min klara uppmaning till idrottsrörelsen, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson till TT.