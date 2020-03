Hört du talas om Bureå IF eller Medle SK förut?

Kanske inte.

De är två idrottsföreningar i norra Västerbotten som sällan skapar rubriker utanför kommunens gränser.

Till vardags huserar herrlagen i fotbollens division 4, och i skrivande stund förbereder de sig inför seriestarten om några veckor.

I lördags möttes de i en träningsmatch. Det var avspark 09.30, och drygt 50 åskådare tog sig till konstgräsplanen i centrala Skellefteå.

Vanligtvis hade intresset för matchen stannat där. Men då coronavirusets utbredning i världen har stoppat spel på i stort sett i alla stora sporter och ligor blev träningsmatchen i Skellefteå ett hett villebråd för spelintresserade personer.

Matchen dök plötsligt på lördagsmorgonen upp som ett av de hetaste spelobjekten på olika spelsajter.

En dryg halvtimme in i matchen, efter att Hannes Vikberg gjort 1–0 till Medle, hade det på en spelsajt redan spelats för 223 000 kronor enligt det berörda spelbolaget.

”Det låter helt sjukt med så stora summor”

Jesper Lindström, till vardags grundskolelärare i Medle, är ny tränare för Bureå och han har svårt att förstå det stora intresset för matchen:

– Det låter helt sjukt att det kan vara så stora summor på en träningsmatch i vår division.

Visste ni om det när ni gick ut till matchen?

– Nej, jag tror inte ens att någon visste att det gick spela på vår match.

Om det här fortsätter, är du rädd att det kan medföra matchfixning i er division?

– Det hoppas och tror jag inte. Vår serie är så jämn detta år så alla matcher kan sluta hursomhelst. Sen är det så olika vilket lag man ställer upp med på grund av jobb, semester eller liknande orsaker.

Johannes Envall, back i Medle SK. Foto: Privat / Privat

Enligt uppgifter på sociala medier ska det från utlandet även ha lagts ett enskilt spel på 5 000 dollar, vilket motsvarar drygt 50 000 kronor.

– Vansinnig summa att satsa i en sådan match är min åsikt. Det var vår blott andra match på stor plan denna säsong och spelet även därefter. Vi har skämtat om hur tur de som satsat på Medle haft då vi avgjorde sent efter att spelmässigt inte imponerat, säger Medle-spelaren Johannes Envall, som tidigare även representerat Bureå.

Han har svårt att greppa det stora intresset för matchen.

– Det är helt sjuka summor när man väl tänker sig vilken nivå vi spelar fotboll på, och vilka summor som omsattes i matchen, säger han.

Visste ni på förhand om att er match var ett hett spelobjekt?

– Vi visste att det var ett spelobjekt och att oddsen på oss hade sjunkit inför matchen, men det var först i efterhand då vi kollat Twitter vi förstod att det var en större omfattning.

Vad tror du det kan betyda om era matcher fortsätter spelas på för dessa belopp?

– Jag tror inte det kommer ha någon större betydelse. Vår serie har varit spelbar på vissa bolag under ett antal år. När fotbollen kommer i gång efter Covid-19 kommer bettingfolket återgå till sin vanliga sport att spela på och vi kommer minnas våra 15 minuter av berömmelse.

”Risken för matchfixning kan nog inte bli högre”

Fredrik Asplund har spelat i Bureå IF nästan hela sitt liv men är nu tränare för Morön BK:s damlag i Elitettan. Han har också ett förflutet som oddssättare på ett stort bolag och har stor insikt i branschen.

– Jag tänker spontant att spelbolagen är i ett krisläge liksom många andra aktörer i samhället. Med tanke på all idrott som ställts in under våren är det fantasisummor som spelbolagen går miste om, säger han.

Hur kan en sån här match, där få utanför kommunen hört talas om lagen, bli så het?

– Många som bettar gör det regelbundet, de vill åt spänningen. Finns det inget annat att betta på så tar man det som finns helt enkelt. Sen är det även troligt att oddsen på en sådan match blir felsatta då det är väldigt svårt att få rätt information. Lagen ringer mer eller mindre in spelare två timmar före match.

Tror du det finns det en risk att lag utsätts för matchfixning om det här fortsätter?

– Risken blir större ju lägre nivå matchen spelas på. Det här var alltså en träningsmatch på en av de lägre nivåerna i Sverige. Risken för matchfixning kan nog inte bli högre.

Fredrik Asplund, tidigare spelare i Bureå IF och oddssättare för ett stort spelbolag. Foto: Privat / Privat

Förra veckan rapporterade SVT att en träningsmatch mellan andra två division 4-lag ställdes in på grund av misstanke om matchfixning.

Fredrik Gårdare, som jobbar med idrottsrelaterad brottslighet på polisen, säger till SVT:

– Det är inte förvånansvärt, utan det har vi väntat på de senaste dagarna. Vi får rapporter från Riksidrottsförbundet om tecken på en kraftigt ökad betting mot Sverige, vi ser matchfixningsnätverk som riktar sin verksamhet mot de få länder som har någon form av tävlingsspel.

Matchen i Skellefteå då?

Den vann Medle SK till slut med 2-1, efter mål av Hannes Vikberg och Isak Vidmark. Bureås tröstmål gjordes av Aron Medhani.