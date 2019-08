Kommande två år kommer Serie A- och La Liga-älskare kunna ta del av de två ligorna på en ny plattform säsongerna 2019/2020 och 2020/2021.

Det är C More som köpt rättigheterna till de två ligorna plus att de köpt rättigheterna till MLS fram till 2022 – ligan där Zlatan Ibrahimovic spelar just nu.

Första matcherna redan i helgen

Och de första matcherna från MLS visas redan natten till den 11 augusti. För spanska La Liga är den första matchen ligapremiären den 16 augusti mellan Athletic Bilbao och Barcelona, och för italienska Serie A är det ligapremiären som spelas mellan Parma och Juventus den 24 augusti.

– Det är inte svårt att förstå varför La Liga och Serie A räknas som världens bästa respektive tredje bästa liga när man ser hur den allra yppersta eliten samlas där. Den höga kvalitén visas dessutom numera i tv-produktioner på högsta nivå. Det här ger våra tittare en full fotbollskalender med toppfotboll från Serie A, La Liga, MLS, EM-kval, EM och VM, säger Johan Cederqvist, chef för C Mores och TV4:s sportkanaler i ett pressmeddelande.

”De bygger själva upp ett starkt fotbollserbjudande”

Detta innebär att Strive, som haft rättigheterna innan, alltså släpper de till C More.

Till starten förra året började Strive sända La Liga och Serie A, innan det var det just C More som hade rättigheterna. Och fram till och med den 30 september kommer de tre ligorna att sändas både på båda plattformarna.

– C More har följt vad vi byggt upp, och de bygger själva upp ett starkt fotbollserbjudande med La Liga, Serie A, MLS, landslagens EM- och VM-kvalmatcher, Uefa Nations League och mästerskap på både herr- och damsidan. Jag är glad att de här rättigheterna hamnar i så erfarna händer, säger Kristian Hysén, vd för IMG, som driver Strive Sport.

”Det har varit en del av styrkan”

Kristian Hysén, vd för IMG, som driver Strive Sport säger att C More förvärvar rättigheterna och menar att de samlat krafterna i ligorna och att C More nu köper ligorna. Alla kommentatorer och experterna har fått förfrågan om att följa med till C More.

– Alla har erbjudits att komma med och det har varit en del av styrkan. De som varit passionerade och kunniga inom sina områden. Så det förvånar mig om alla parter inte tycker att detta är ett fortsatt bra arrangemang, säger han.

Hur blir det med Strive som produkt?

– I Sveriges distrikt är detta en försäljning av de underliggande rättigheterna. Så vi kommer inte ha något annat där i dagsläget. Men det är inte osannolikt att vi kommer hitta en ny väg in med andra tjänster.

Hur ser det ut för betalande kunder?

– Om man har köpt ett abonnemang får man en refund. Till exempel om man har elva månader kvar på sitt abonnemang får man de innestående pengarna tillbaka. De kunder som i dag är Strivekunder får ett speciellt erbjudande för att komma in i C Mores erbjudande. Istället för 199 kronor/månaden kommer de kunna betala 99 kronor/månaden.