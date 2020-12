”Har blivit väldigt ensam på alla sätt”

De senaste åren har Vicki Blommé gått från att spela i Eskilstuna United, via Svenska fotbollförbundet som matchanalytiker, till att prata italiensk fotboll i C More.

Den snabba resan som expert i tv startade med ett mejl. När Strive tog över rättigheterna för Serie A ville 30-åringen ta möjligheten att göra det hon gillar mest. Och de trodde på henne.

– Jag är väldigt glad att jag skickade i väg det där mejlet till Strive och chansade på att de kanske skulle vara intresserade. Jag är tacksam för att de vågade satsa på mig som inte egentligen hade någon större erfarenhet av att jobba med tv, säger hon.

När C More senare tog över sändningsrättigheterna för ligan fick Blommé fortsatt förtroende. Förutom att kommentera matcher sitter hon även med i ”Fotbollssöndag Europa”.

– Det känns kul, jag får väldigt mycket positiv feedback från tittare på sociala medier som verkar gilla det vi gör. Jag tror det har saknats ett fotbollsmagasin.

Förlorade sin mormor i lungcancer

Det finns en trogen tittare på söndagar som uppskattar det just Vicki gör extra mycket. Morfar Hans, som sitter ensam hemma efter att hans fru sedan 60 år tillbaka gick bort i somras.

– För några veckor sedan hjälpte vi honom så att han har alla kanaler på tv:n och kan titta på mig och få lite glädje av det i alla fall.

För att berätta om morfar Hans, måste Vicki Blommé också berätta om mormor Eva.

– De två träffades när de var 15 år gamla, fick min morbror när mormor var 16 år och har varit tillsammans sen dess. Och för tio år sedan brast kroppspulsådern på min morfar, han överlevde mirakulöst. Men efter det hamnade han i rullstol och de sista tio åren har min mormor tagit hand om honom.

– De har varit allt för varandra.

I början av året började Eva få problem med andningen. Det blev snabbt värre och till sist var det så svårt att andas att hon behövde åka in till sjukhuset.

– Efter några veckor fick hon veta att det var en aggressiv lungcancer. Från det tog det nio-tio veckor innan hon gick bort.

– Det har varit jobbigt, vi alla saknar min mormor otroligt mycket. Hon var en fantastisk människa som alltid brydde sig om alla andra. Det känns orättvist att förlora en sån person, som var viktig varje dag för min morfar, och alla oss andra.

”Han är väldigt stolt”

Sedan den dagen i juli har Hans levt ensam, och coronaviruset gör det svårt att umgås med 75-åringen.

– I somras kunde vi sitta ute och fika och prata. Min mamma har varit där mycket i skyddsutrustning för att kunna hjälpa honom.

– Det är svårt att vara nära när det är så här, man vill ju inte riskera någonting. Han har blivit väldigt ensam på alla sätt, från att sitta ensam varenda kväll utan mormor till att vi inte kan komma och hälsa på.

Då blir söndagskvällarna ljuset i den första ensamma vintern.

– Det är en liten tröst att han en kväll i veckan känner sig mindre ensam. Det är fint att han kan ha det i alla fall.

– Han är väldigt stolt. Han har alltid varit väldigt stolt och glad över barnbarnen. Det är roligt att kunna ge något litet tillbaka, både mormor och morfar har varit jätteviktiga och stått mig jättenära under hela min uppväxt.