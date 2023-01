Några år efter att Hanna Marklund avslutade sin karriär som fotbollsspelare klev hon in i rollen som expert på TV4 och C More.

Men nu, tio år efter tv-debuten, är det slut på det.

Hanna Marklund, 45, har gjort sin sista sändning som expert på TV4.

– Det stämmer att jag ska sluta som expert på TV4, säger Hanna Marklund som så sent som i december var expertkommentator i TV4:s sändningar från VM i Qatar.

– Jag har haft fantastiska år på TV4, det har varit otroligt kul och lärorikt. Tiden har gått väldigt fort och det är nästan svårt att förstå att jag har varit där så länge.

Marklund har varit expert i Fyrans studio och senare även expertkommentator, och det i samband med både dam- och herrlandslagets matcher.

Vid herrarnas fotbolls-VM i Ryssland 2018 skrev Hanna Marklund svensk tv-historia som den första kvinnliga experten på ett fotbolls-VM för herrar i svensk tv.

– Jag har verkligen tyckt att det har varit jätteroligt.

”Spännande saker på gång”

Hanna Marklund stänger dock inte dörren för att det kan bli en fortsättning som expert i tv-rutan.

– Det är spännande saker på gång, så mycket kan jag säga just nu, säger Marklund.

Med sina 118 landskamper är Hanna Marklund en av Sveriges mest rutinerade och framgångsrika fotbollsspelare genom tiderna, hon har vunnit både VM- och EM-silver. På klubblagsnivå har hon bland annat vunnit tre SM-guld och Champions League två gånger med Umeå IK.