Drygt två veckor har gått sedan Tottenhams lagkapten greps av polis när han körde med sin bil i närheten av Baker Street i centrala London, klockan halv tre på morgonen, lokal tid.

Lloris togs till polisstationen där det konstaterades att han var påverkad av alkohol efter en middag med de franska landslagskollegerna Olivier Giroud och Laurent Koscielny.

Senare visade det sig att målvaktsstjärnans hade dubbelt så mycket alkohol i blodet, än vad som var tillåtet.

Hittade spyor i bilen

Under onsdagen startade rättegången mot Lloris, som erkände sig skyldig till rattfyllan. Under förhandlingarna hävdade åklagaren att målvakten var på att köra rakt in i ett antal parkerade bilar innan han fick kontroll över sitt fordon.

Polisen upptäckte också spyor och sa att Lloris behövde hjälp för att ta sig ur bilen.

"Det var ren tur att inga fotgängare eller andra fordon skadades", säger polisåklagaren Amanda Barron enligt BBC, och tillade att Lloris "riskerade sitt eget och andras liv med sina handlingar".

Tvingas böta 600 000 kronor

Nu står det klart att Lloris får körförbud i 20 månader och tvingas böta nästan 600 000 kronor (50 000 pund) efter sin rattfylla.

Under sommarens VM-slutspel var Lloris lagkapten för det Frankrike som vann VM-finalen mot Kroatien.

– Den 15 juli var han förmodligen den stoltaste mannen på planeten. 40 dagar senare greps han och var med den förödmjukande erfarenheten att bli handfängslad och bli tvingad att stanna på polisstation över natten, säger försvarsadvokaten David Sonn.