Barcelona har stått för svaga resultat den här säsongen och gick miste om ligatiteln. Storklubben är sedan tidigare ute ur cupen och har ”endast” Champions League att fokusera på.

Barças ledning, med president Josep Maria Bartomeu, planerar därför att ta in en ny röst i omklädningsrummet, trots att Quique Setién kom in så sent som för ett drygt halvår sedan. Han ersatte då Ernesto Valverde.

Kluivert jobbar i klubben

Marca skriver att Barcelona vill ha gamle fotbollsspelaren Patrick Kluivert. Anfallaren, som har tidigare spelat i klubben, var med och tog VM-brons med Nederländerna 2014, då som Louis Van Gaals assisterande.

”Hans ledarskap anses vara viktigt för hur klubben vill utvecklas framåt”, skriver tidningen som motivering.

Kluivert, har även varit sportchef i PSG men valde att hoppa av uppdraget efter ett år.

Numera är han ansvarig för talangutvecklingen i Barcelonas akademi, La Masia.