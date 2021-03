”Han bad om ursäkt och sa att han skäms”

Det var i matchens slutskede som Serbiens målvakat Marko Dmitrovic stod för en jättetabbe. Dmitrovic missbedömde bollen och istället hamnade den hos Cristiano Ronaldo som rullade in bollen. Men en serbisk försvarare hann rensa undan bollen. Dock visade tv-bilderna efteråt att bollen var inne. 2-2 stod sig och efteråt var Ronaldo ursinnig. Portugisen gestikulerade och kastade kaptensbindel i frustration. Efter matchen skrev Juventus-stjärnan:

”Jag ger allt för mitt land, och det kommer inte förändras. Det är en ära att vara lagkapten. Men vissa saker är svårt att hantera. Speciellt när det känns som att hela nationen skadas”.

”Domaren är bara en människa”

Huvuddomaren, Danny Makkelie, var ångerfull efter misstaget. Det bekräftar Portugals förbundskapten Fernando Santos.

– Domaren bad om ursäkt och sa att han skäms. Jag var i omklädningsrummet och han kom in där och gjorde det. Han berättade direkt efter slutsignal att han skulle se bilderna och om bollen var inne så skulle han be om ursäkt, och mycket riktigt var det så, säger Santos enligt The Sun.

Förbundskaptenen är kritisk till att VAR och målkamera saknas i VM-kvalet.

– Domaren är bara en människa som kan göra misstag. Hade vi haft VAR eller målkamera så hade vi undvikit det här. Nu måste vi tänka om, säger Santos.