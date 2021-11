Den brittiska tidningen The Guardian har avslöjat att 6 500 migrantarbetare dött på grund av de dåliga arbetsförhållandena. Det är bara en punkt av många i den kritikvåg som sköljt över Qatar.

Den senaste vändan av kritik har främst handlat om så kallad ”sportwashing”.

Qatar har utöver David Beckham tagit in flera ambassadörer. Enligt uppgifter får den före detta fotbollsspelaren runt 1,8 miljarder kronor för att prata positivt om landet. Något som han har fått skarp kritik för.

Nasser Al-Khater, vd för lokala VM-arrangören, och som även sitter med i kommittén som är ansvarig för mästerskapet, The Supreme Committee of Delivery and Legacy, säger till Fotbollskanalen att han inte vet något om Beckhams kontrakt.

– Jag vet ingenting om David Beckham och hans kontrakt, om det finns ett kontrakt. Jag är inte säker. Det är något du får ta med vem det nu är som är ansvarig.

Nasser Al-Khater säger att de inte har hyrt in Beckham..

I intervjun med Fotbollskanalen anklagar Nasser Al-Khater medier för att ljuga och menar att mutanklagelserna – om att få mästerskapet – är fel.

– Det har funnits kritik de senaste tio-elva åren, hela vägen från att vi blev tilldelat VM. Man lyssnar på det (anklagelserna) och sen släpper man det.

Ljuger de som säger det (att mutor gav Qatar VM)?

– Absolut.

Olof Lundh säger till SportExpressen att intervjun var anmärkningsvärd på flera sätt.

– Han anklagade oss för att ljuga. Det kanske inte är ett sätt som en svensk politiker eller företagsledare hade uttryckt sig på, säger Olof Lundh.

Enligt en ny rapport från Amnesty går ”utvecklingen bakåt” kring mänskliga rättigheter i Qatar. Nasser Al-Khater säger trots det att landet gjort framsteg men att det inte lyfts fram eftersom folk ”inte gillar positiva nyheter”.

– Som jag sa: jag har inte läst de rapporterna. Men utifrån vad jag har hört är ILO ganska positivt inställt till att reformer lett till framsteg. Ja, det finns kritik om att det inte gått tillräckligt fort framåt… men sociala reformer tar ibland århundraden att få en effekt av, säger han till Olof Lundh.

Magdalena Eriksson välkommen

Sveriges landslagsstjärna Magdalena Eriksson skrev i en kolumn tidigare i november att hon inte skulle våga åka till Qatar. Anledningen är att hon är homosexuell, något som är olagligt i landet.

Al-Khater säger att Eriksson kommer känna sig ”säker” och att Qatar är ”vilket annat land som helst”.

– Hon är välkommen att komma hit precis som vilken annan människa som helst.

