Den danska ligan har vinteruppehåll och återupptas i februari. Därmed väntar en lång semester för både spelare och ledare, inte minst på grund av VM-slutspelet som börjar snart.

Men inte för Ålborg. Den tidigare förbundskaptenen Erik Hamrén och hans lag ligger på nedflyttningsplats och därmed väljer den svenska tränaren att skjuta på semestern. Spelarna skulle få semester under torsdagen, men nu skjuts den upp med två veckor. Den andra december är det nya datumet.

– Vi måste bli bättre individuellt och som lag om vi ska överleva. Därför går det inte att spelarna får sju veckors semester, säger han till Nordjyske.

Serien avgörs sedan genom ett nedflyttningsslutspel, där sex lag deltar. Just nu är Ålborg näst sist i Superligan och när slutspelet tas poängen man har spelat in med. Därmed kan det finnas ett behov för Ålborg att spela in fler poäng.

”Då kommer vi åka ur”

I slutspelet spelas tio matcher, alla möts hemma och borta. De två sämsta lagen åker ur serien. Just nu har Ålborg sju poäng upp till Bröndby på tiondeplats.

– Vi måste vara ärliga och säga att vi har gjort dåliga matcher, och om vi fortsätter så här kommer vi att åka ur serien, säger han till tidningen.

Men Erik Hamrén är hoppfull.

– Om vi spelar som vi gjorde mot Bröndby och Silkeborg, kan vi lätt ta 30-35 poäng. Gör vi det, då löser det sig.