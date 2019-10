Frankrike hotade Island gång på gång under den första halvleken av fredagens EM-kvalmöte. Olivier Giroud tyckte dessutom att Frankrike skulle få straff, efter vad han bedömde vara en isländsk hands i straffområdet. Det hela slutade med att Giroud varnades, efter en stunds protester.

I andra halvlek var det Islands förbundskapten Erik Hamréns tur att bli varnad i samband med en straffsituation. Efter en dryg halvtimmes spel föll Antoine Griezmann i straffområdet, och domaren pekade på elvameterspunkten.

Vid en första titt på situationen såg det ut som en filmning från Barcelonastjärnan, men reprisbilder visade hur Ari Freyr Skulason tydligt sparkat till Griezmann på låret.

– Min första reaktion var: Han lägger sig, det ska vara filmning för gult kort. Fallet kommer lite sent, men det är en rejäl spark på låret. Så straffen är inget att snacka om, sa experten Anders Andersson i C More.

Frankrike besegrade Island med 1-0

De heta diskussionerna kring straffen pågick inte bara på planen, utan även vid tränarbåset. Erik Hamrén var så pass ivrig att ge sin syn på situationen att han lämnade sidlinjen – och varnades av domaren.

– Hamrén gick utanför zonen. Gäller att hålla koll på alla regler, säger Anders Andersson.

Olivier Giroud tog hand om straffen och skickade in 1-0 – det blev också slutresultatet.

Franrike ligger tvåa i sin kvalgrupp, efter att Turkiet besegrat Albanien på övertid.