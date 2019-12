Hammarby värvar – från Djurgården

Hammarby hade allt i egna händer inför den avslutande omgången i Elitettan.

Det krävdes ett poäng mot Uppsala för att laget skulle ta sig tillbaka till damallsvenskan.

Hammarby förlorade dock och får därmed spela kvar i Elitettan även kommande år, men nu rustar klubben för nästa säsong.

Landslagsmittfältaren Hanna Folkesson lämnar Djurgården och har skrivit på för Hammarby.

– Vi så klart glada över att en så pass meriterad spelare väljer Hammarby de närmaste tre åren framför att stanna i damallsvenskan och Djurgården. Vi är övertygade om att Hannas kvalitéer kommer göra oss ännu bättre. Hon är en spelare som jobbar hårt och vinner mycket boll men som samtidigt är en skicklig passningsspelare.

– Vi ser fram emot att se henne spela i Bajen och hon kommer vara en viktig pjäs på den resa vi påbörjat, säger sportchef Johan Lager i ett pressmeddelande från klubben.

31-åriga Folkesson kommer närmast från spel i Djurgården under 2019 och hade dessförinnan Rosengård FC som klubbadress under två år. Moderklubben är Umedalens IF och hon är även spelat i både Umeå Södra FF samt Umeå IK. Utöver tio allsvenska säsonger i bagaget har Folkesson även 48 A-landskamper och ett dussin U23-landskamper på meritlistan.

Värvar dansk talang

Hammarby har även gjort klart med det danska anfallslöftet Dajan Hashemi, 19, som närmsta kommer från Linköping.

– Med Dajan i laget spetsar vi offensiven med en mycket spännande spelare. Vi tror att hon kommer passa bra in i vårt sätt att spela och hon har redan visat att hon kan spela på allsvensk nivå trots sin unga ålder, säger Johan Lager.

