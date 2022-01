Nära 70 matcher bara i februari. Och ytterligare ett stort antal i mars. Det är den stora numerär av matcher som kommer att livesändas på SportExpressen Play den här försäsongen.

– Det är nu många av lagen ska sätta sin prägel inför det som väntar. Intresset av livesänd försäsongsfotboll är stort, säger Mattias Wallström, livesportansvarig inom Bonnier New.s

Tack vare samarbetet mellan SportExpressen och de lokala tidningshusen kan titlarna nu kraftsamla och presentera en större försäsongssatsning än någonsin tidigare. Lag från serier som allsvenskan, damallsvenskan, superettan, elitettan och ettan kommer att visas i tidningarnas kanaler under försäsongen.

Allsvenska nykomlingar på SportExpressen Play

– Tillsammans har vi en unik kombination att kunna nå ut både nationellt och lokalt, det kan inte andra medieaktörer på samma sätt. Det gör att vi kan lyfta den försäsongsfotbollen till en helt ny nivå, säger Mattias Wallström.

Redan på lördagen inleds satsningen då hela sex matcher livesänds, bland annat Hittarps IK – Helsingborgs IF, GIF Sundsvall – Gefle IF, IFK Värnamo – Jönköpings Södra, IK Brage – Sandvikens IF och Eskilstuna United mot KIF Örebro.

Hela tre allsvenska nykomlingar matchar i helgen i form av Sundsvall, Helsingborg och Värnamo. Det blir extra intressant att se hur de lagen ligger till i uppbyggnaden av sina nya trupper.