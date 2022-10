Ettan Djurgården, med 48 poäng, mot tvåan Häcken, också med 48 poäng. Den tajta allsvenska guldstriden ställdes på sin spets på Tele2 arena.

Då var det Häcken som rivstartade seriefinalen och hade en av första halvleks bästa målchanser. Vänsterspringaren Lars Olden Larsen kom fri med Djurgårdens Jacob Widell Zetterström – som stod för en fin parad.

Olden Larsson skulle få revansch. Med fem minuter kvar till halvtidsvila dök norrmannen upp på den bortre stolpen och rakade in 0–1 i öppet mål.

Detta efter att Djurgårdens Hjalmar Ekdal halkat och tappat bollen till Ibrahim Sadiq. Djurgården ville få det till frispark – men fick inget gehör från domare Glenn Nyberg.

– Jag kände att han drog i min tröja. Det var inte mer än så, säger Ekdal till Discovery.

Expertkommentator Anders Andersson tyckte inte att det borde ha varit frispark.

– Det kändes inte som något speciellt faktiskt, säger Andersson i Discoverys sändning.

Målet kom precis efter en annan kalldusch för hemmalaget som tvingades byta ut Hampus Findell. Mittfältaren fick en smäll mot huvudet i en tidigare duell med Johan Hammar.

Ny mittfältsskada för Djurgården

I den andra halvleken tryckte Djurgården på för en kvittering. Med 20 minuter kvar att spela hade Marcus Danielson ett gyllene läge att knoppa in Magnus Erikssons hörna, men Häcken-målvakten Peter Abrahamsson tog hand om nicken.

I jakten tappade Djurgården ytterligare en mittfältare. Rasmus Schüller fick kliva av skadad.

Det blev nervigt på slutet, men Djurgården lyckades aldrig skapa de där riktiga farligheterna.

”Ingeting avgörs i dag”

Häcken vann seriefinalen och går därmed om Djurgården i tabellen.

– Det var jätteskönt som man säger har. Väldigt dejligt som man säger på norska, säger matchvinnaren Lars Olden Larsen med ett leende.

– Det är en av de bättre dagarna i mitt liv och i min karriär.

Hans landsman och tränare var också mycket glad efter segern.

– Jag är oerhört stolt över mina spelare i dag. De förtjänar all kredd i dag. Det har varit mycket snack om Häcken, vad vi gör och inte gör. Sättet vi går in i matchen i dag är ren och skär glädje. Vi spelar Häcken-fotboll, säger Per Mathis Högmo.

Hur avgörande är det här för guldstriden?

– Segern tar oss till 51 poäng. Ingenting avgörs i dag. Oavsett resultaten. Det är 15 poäng att spela om, säger Högmo.

Alexander Jeremejeff var lyrisk.

– Vi var så modiga i dag, spelade oss ur deras press och hittade våra mönster. Det var snudd på en felfri insats nästan, säger skyttekungen.

Räcker ni hela vägen?

– En go seger, seriefinal på bortaplan. Nu ska vi njuta. Jag tycker vi har varit bra hela säsongen, vi spelar vårt spel i första halvlek, även om vi blev låga i andra.

Kuggen magsjuk inför mötet: ”Annan dimension”

Mittfältskuggen Simon Gustafson tonar också ned guldvittringarna.

– Alla lag trivs bäst i serieledning, men vi sa det innan att det inte avgörs idag. Men vi tog ett stort steg i dag utifrån våra krav och mål - det känns bra.

Gustafson hade en minst sagt jobbig uppladdning inför söndagens match.

– Jag hade en magsjuka utav helvetet i veckan. Jag var inte riktigt tillbaka fullt ut, jag hoppas mer att jag bara blev trött.

Hur var det att spela med tanke på uppladdningen?

– Nej, det var okej. Jag kände mig jättebra innan sedan så kom det som en hammare ungefär. Jag blev frisk i torsdags.

Du var riktigt dålig?

– Ja, det var jag. Jag var i någon annan dimension tror jag.