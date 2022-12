Säsongen 1997-98 ligger många himmelsblå supportrar varmt om hjärtat. Coventry City var för en gångs skull inte inblandat i bottenstriden och längst fram i anfallet spottade Dion Dublin in mål.

Dublin – en stor och kraftfull forward som inte platsade i Manchester United – stod för 18 fullträffar och vann skytteligan tillsammans med Michael Owen och Chris Sutton.

Coventry slutade elva, klubbens främsta placering någonsin i Premier League.

Två år senare åkte klubben ur den högsta divisionen. Fotbollsframgångarna i staden strax utanför Birmingham har inte duggat speciellt tätt sedan dess.

Framför allt har det inte dykt upp någon anfallare som satt lika starkt avtryck som Dion Dublin.

Men nu verkar en 24-årig svensk vara på god väg att förändra saken. Viktor Gyökeres har gjort elva mål i Championship under hösten.

– Fansen älskar honom. De pratar om honom stan och alla säger: ”vi har inte sett en anfallare av den här kalibern sedan Dion”. De håller Viktor så högt – och det är inte konstigt, han är så bra, säger Andy Turner, reporter på Coventry Telegraph.

”Klubbens viktigaste spelare”

Turner är fortfarande i extas efter Gyökeres senaste succé, från kvällen innan, när 24-åringen på egen hand säkrade tre poäng mot West Bromwich. Långt in på stopptiden fixade Gyökeres en straff som han sedermera borrade i nät.

Viktor Gyökeres efter avgörandet mot West Bromwich. Foto: RYAN BROWNE/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

På läktaren sjöng supportrarna svenskens ramsa. ”We've got a big Swede on our side. He's City's number one. Scoring goals is what he does best. And he goes by the name of Gyokeres”

– Just nu är Viktor klubbens viktigaste spelare. Han är ”the main man”, helt klart. Tillsammans med ett par andra spelare har Viktor gett ett helt nytt liv åt den här klubben, säger Turner.

Gyökeres anslöt till Coventry på lån från Brighton 2021, innan han värvades permanent av klubben. Under sin debutsäsong svarade anfallaren för 17 mål och belönades med en plats i Janne Anderssons landslagstrupp.

– Det tog Viktor ett tag att hitta rätt men sen gjorde han ett par mål i slutet av sin lånesejour. Helt plötsligt insåg klubbledningen: ”här har vi något speciellt”.

Viktor Gyökeres 2015–2017: Brommapojkarna 2018–2021: Brighton & Hove Albion 2019–2020: St. Pauli (lån) 2020–2021: Swansea City (lån) 2021-: Coventry City Visa mer

Gyökeres leder både poäng- och skytteligan och svensken, som har kontrakt till 2024, har inte helt otippat lockat intresse från större klubbar.

Intresse från Premier League-klubbar

Coventry nobbade bland annat ett bud från Premier League-klubben Fulham i somras och Championship-klubbar som Burnley och Middlesborough uppges vara sugna. Men någon flytt i januari-fönstret sägs inte vara aktuell.

Coventry är på väg att byta ägare och han, finansmannen Doug King, har tydligt signalerat att det inte finns några planer att sälja sina stjärnor i vinter.

– Förhoppningarna om att få behålla Viktor är höga. Men det är ofrånkomligt, det kommer att ske någon gång. Frågan är också vad som är bäst för Viktor. Det kanske är bättre för honom att vara i en klubb där han får spela vecka ut och vecka in, än att hamna i klubb där han blir fjärdeval.

Vad kommer prislappen landa på?

– Oj, det är svårt att svara på. Men fortsätter han så här så kommer han säkerligen göra över 20 mål i ligan. Och spelare som gör över 20 mål brukar inte vara billiga. Det kommer säkerligen bli ett tvåsiffrigt belopp (över 10 miljoner pund).

