Viktor Gyökeres lånades ut från Brighton till Swansea inför den här säsongen, men under tiden i Swansea har ha haft svårt att få speltid och inte riktigt fått chansen. Och i dagarna avslöjade The Athletic att Swansea skulle bryta lånet och att spelaren skulle gå till en annan klubb i The Championship.

Blir officiellt snart

Och det blir en flytt till Coventry City, uppger The Athletic under torsdagen.

Svensken väntas göra sitt första träningspass med klubben i dag. Gyökeres gjorde sitt första och enda mål i Swansea den 9 januari när Swansea besegrade Stevenage i FA-cupen med 2-0.

Såväl Malmö FF som flera klubbar i The Championship och Nederländerna var intresserade av att låna spelaren. I MFF:s fall handlade det dock om ett köp om det skulle blivit en övergång.