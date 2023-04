Granens lyxköp på spanska solkusten

Den svenske landslagsikonen ska enligt Aftonbladet ha köpt huset, som ligger i Estepona utanför Marbella, i oktober förra året.

I sommar är det nybyggda huset redo för inflyttning.

Eric Ebbing, ansvarig mäklare för projektet, på Homerun brokers vill inte bekräfta vem som faktiskt köpt huset när Expressen når honom. Men han berättar att huset är en del av ett större projekt om sex stora luxuösa hus.

Priserna ligger på mellan 26,5 miljoner och 34 miljoner kronor.

– Det är enormt stora schabrak. Området är gated (inhägnat) med havsutsikt och golfbanan går runt huset. Villorna är cirka 650 kvadratmeter stora, säger Ebbing.

Vad är speciellt med det sålda huset?

– Det är, för det första, ett jättefint nybyggt hus. Sen är det också det här med materialvalen, allt är av yppersta kvalitet, oavsett vad det handlar om.

Ebbing fortsätter:

– Sen innehåller det stora sociala ytor, såsom ett biorum, spa, vinkällare och så vidare. Det är saker som inte precis finns i alla villor.

Tidigare har samma mäklarfirma hjälpt norrmannen Erling Haaland att hitta sitt drömhus i Marbella.

Granqvists hus ska ha kostat 34 miljoner kronor och är cirka 700 kvadratmeter stort. Villan innehåller bland annat sju sovrum, gym, biorum, vinkällare, jacuzzi och en takterass med tillhörande bar.

Milsvid utsikt. Foto: homerunbrokers.com

Tjänade 30 miljoner per säsong

Andreas Granqvist slog igenom i Helsingborg, men lämnade 2007 för spel utomlands. Efter VM-succén 2018 återvänder han till Sverige och HIF, där han efter avslutad spelarkarriär blev sportchef.

I måndags kom dock beskedet att krisklubben sparkat såväl Granqvist som tränarduon bestående av Alvaro Santos och Mattias Lindström.

Under sina framgångsrika år i England, Nederländerna, Italien och Ryssland tjänade Granqvist en hel del. Mest tjänade han under sina sista proffsår, i ryska Krasnodar, där han under de sista åren ska ha fått 30 miljoner kronor netto per säsong.