Gothia cup i fotboll har spelats i Göteborg sedan 1975. Under åren har Gothia blivit världens största ungdomscup.

Över 35 000 spelare kommer till Göteborg under en vecka i juli. Under åren har en miljon spelare från 151 länder lirat i den populära turneringen.

När coronapandemin slog till under 2020 tvingades arrangören BK Häcken för första gången ställa in festen.

Det var ett hårt slag.

– Jag var helt knäckt. Det kändes som att vi svek barn och ungdomar från hela världen, säger Dennis Andersson som varit cupgeneral i över 40 år.

Två år senare slår Gothia nytt rekord.

Hela 1875 lag kommer till Göteborg mellan den 16 och 22 juli.

Dennis Andersson är glad.

– Vi har ju alltid sagt att vi ska ha ”marknadens bästa kvalitet i allt vi gör”. Och det är klart, har man det så blir man populär, säger Andersson.

Det låter så enkelt?

– Ja, men egentligen handlar väl allt om att ligga i framkant, att leda utvecklingen. Man kan också uttrycka det som att alltid ge en upplevelse som överträffa gästernas förväntningar. Jag tror att vi är ganska duktiga på det.

Hur arbetar ni för att få lag från hela världen att komma till Göteborg?

– Mer och mer fokus läggs på att göra en turnering som man pratar om vitt och brett när man kommer hem. Det är barn och ungdomar som är målgruppen samtidigt som det är ledare och föräldrar som fattar besluten.

– För dessa ”beslutsfattare” är organisation och trygghet väldigt viktiga ingredienser. Vi reser fortfarande en hel del runtom i världen. Vårt agentnät upp mot 30 stora länder är viktigt och unikt. Sedan får man i dag aldrig underskatta betydelsen av sociala medier.

Hur skulle du beskriva Gothia Cup?

– Det är ju en mötesplats där du träffar nya vänner från andra länder och kulturer. Fotbollen är det alla har gemensamt. Men på frågan varför lagen kommer hit är det klart mest frekventa svaret att få spela internationell fotboll, invigningen och att vår organisation får högsta betyg.

Vilken maträtt serverar ni mest av under veckan?



– Köttbullar, det handlar om en halv miljon. Det är också den enda rätt våra utländska gäster känner till.

Vad innebär cupen ekonomiskt för er i BK Häcken som arrangerar festen?

– Det fanns en tid då Gothia Cup var en förutsättning för BK Häckens elittillhörighet men så är det inte riktigt i dag. BK Häcken skulle klara sig ekonomiskt de allra flesta år även utan GC.

– Men betydelsen av cupen som en kontaktväg in i den internationella ungdomsfotbollen har fått en större betydelse. Vi har i dag bärande spelare i vårt allsvenska lag som kommit genom Gothia Cup-kontakter. Sadiq från Right to Dream, Ghana och Romero och Traoré från ASEC, Elfenbenskusten är två lysande exempel.

Dennis Andersson räknar med att det kommer drygt 54 000 människor till Göteborg under fotbollsfesten.

Det handlar om stora pengar.

– Enligt turistnäringens egna beräkningar så tillför cupen närmare 400 miljoner i turistintäkter, säger Dennis Andersson.

Under 2023 bjuds det på flera nyheter.

– Vi har utveckla antalet livestreamade matcher. Nästan 3000 matcher kan ses live runtom i världen. Den enorma succén med Puma Trophy som är en elitklass för 17-åringar, har gjort att SKF Arena på Heden byggs ut och tar nu drygt 8 000 åskådare.

GOTHIA CUP I FOTBOLL – DAG FÖR DAG 16 juli: Den stora ankomstdagen. Spelare och ledare anländer till Göteborg. Gothia Heden Center öppnar. 17 juli: De första matcherna spelas. Öppningsceremoni, klockan 20.00 på Nya Ullevi. Insläpp klockan 18.30. 18 juli: Gruppspelet fortsätter. Ledarfest 19.00 i Scandinavium. Prisutdelning Hall of Fame. 19 juli: Sista gruppspelsmatcherna. Slutspelet inleds. 20 juli: Slutspel. Gothia Special Olympics-finaler spelas på Heden. 21 juli: Fair Play Trophy delas ut på Heden. 22 juli: Finaldag med matcher på Gamla Ullevi, Heden 4 och SKF Arena. Visa mer