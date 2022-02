Goitom byter kanal – är klar för C More

De senaste åren har Henok Goitom kombinerat spel i AIK med rollen som expert i Discoverys fotbollssändningar. Efter 292 matcher i AIK och ett flertal utlandssejourer valde 37-åringen att avsluta sin karriär efter den gångna säsongen och sedan årsskiftet är han i stället aktiv som ledare inom klubbens ungdomsverksamhet.

Byter Discovery mot C More

Nu står det klart att Goitom även fortsätter i rollen som expert, men inte på Discovery som tidigare. Framöver kommer den förre anfallaren att synas i TV4 och C Mores fotbollsändningar.

– Henok Goitom har en fin spelarkarriär bakom sig, såväl i Sverige som i ligor ute i Europa. Henok har dessutom visat att han är en enormt skicklig expert och kommer passa perfekt in i vår fotbollssatsning, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More i ett Pressmeddelande.

Goitoms första match som expert i C More blir Milanoderbyt mellan Inter och Milan nu på lördag.

– Jag ser fram emot att dela med mig av mina taktiska kunskaper, men också känslan som man har i omklädningsrummet inför matcherna och hur tankarna går hos en fotbollsspelare under matchens olika skeenden. I och med min erfarenhet från spel i både Spanien och Italien kan jag berätta om skillnaderna mellan de ligorna, men också skillnaderna gentemot allsvenskan, säger Henok Goitom i pressmeddelandet.