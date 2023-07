Under gårdagen avslöjade The Sun att en ”välkänd programledare” anklagas för att ha betalat en ung tjej, från när hon var 17 år, totalt runt 500 000 kronor för att få sexuella bilder på den unga kvinnan.

I artikeln berättar mamman till den unga kvinnan att hon ”mår illa” varje gång hon ser BBC-stjärnan på tv efter att ha fått veta om historien.

”Jag anklagar honom för att ha förstört mitt barns liv”, säger hon.

Enligt The Sun är programledaren som anklagas för att ha betalat den unga kvinnan för att ta emot sexuellt betingade bilder avstängd från tv-rutan och under internutredning just nu.

”Det är inte jag”

En profil är dock tydlig med att de som spekulerar kring att det kan vara han som är misstänkt, är helt fel ute.

I ett inlägg på Twitter betonar Gary Lineker, BBC Sports stora profil, att de som pekar ut honom är helt fel ute.

– Jag är ledsen att göra mina hatare besvikna, men det är inte jag, skriver han.

Det har enligt The Sun gått runt rykten i England kring vem den utpekade profilen är – vilket Gary Lineker tar avstånd ifrån.