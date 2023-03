Under 50- och 60-talet öste Just Fontaine in mål för OGC Nice, Reims och det franska landslaget.

Han vann Ligue 1 vid fyra tillfällen, men är främst förknippad med sina historiska insatser för Les Bleus. Anfallaren gjorde makalösa 30 mål på 21 landskamper och 13 av dem gjorde han under VM i Sverige 1958.

En notering som än i dag är tidernas målrekord för ett och samma VM-slutspel.

Det blev bara ett VM för anfallaren, men trots det är han på delad fjärde plats över tidernas främsta VM-målskyttar. Han delar platsen med nyblivne världsmästaren Leo Messi, som i sitt femte VM kom upp i 13 mål.

Efter avslutad spelarkarriär fortsatte han som tränare. Bland annat för Paris Saint-Germain, Toulouse och såväl Frankrikes som Marockos landslag.

Nu har Just Fontaine somnat in.

Det meddelar hans familj för nyhetsbyrån AFP under onsdagsförmiddagen.

Fontaine blev 89 år gammal.