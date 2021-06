Anklagas för att ha bitit Pogba i ryggen

Den regerande världsmästaren Frankrike hade knappt kunnat föreställa sig en tuffare öppningsmatch i EM.

Tyskland i Tyskland.

Men det skulle ändå bli tre poäng i München. Matchens enda (godkända) mål skulle komma tidigt i den första halvleken då Paul Pogba skickade i väg en läcker yttersida mot en på vänsterkanten framstormande Lucas Hernández.

Bollen spelades därefter stenhårt in i boxen där en olycklig Mats Hummels styrde in den i eget mål.

– Det är en härlig liten yttersida av Pogba. Sen skickar Hernández in den för kung och fosterland. Och det där träbenet... ingen rolig comeback för Hummels även om det är ett svårt läge, säger experten Kim Källström i C More.

Frankrike vann mot Tyskland

I den andra halvleken trodde fransmännen att de hade ökat på ledningen då Karim Benzema rakade in bollen i öppen bur efter en fin sidledspassning från Kylian Mbappé. Benzema, som inte hade gjort mål i det franska landslaget sen Napoleons dagar, firade givetvis därefter.

En bra stund senare kom dock beskedet: målet dömdes bort för offside.

Tyskland pressade på för en kvittering, men fransmännen höll undan och vann med 1-0. Därmed har storfavoriten fått en drömstart på mästerskapet, där de förutom Tyskland även ställs mot Portugal och Ungern.

För självmålsskytten Mats Hummelsdel blev EM-premiären en mardröm. Efter VM-fiaskot 2018 var han en av tre veteraner som dumpades av förbundskapten Jogi Löw. För gott, sades det då, men nu är han uppenbarligen tillbaka i landslaget.

Anklagas för bett i Pogbas rygg

Men matchens stora snackis var annars Chelsea-mittbacken Antonio Rüdigers misstänkta bett i Paul Pogbas rygg.

Enligt Get French Football påtalade Paul Pogba, som reagerade starkt efter konfrontationen från Rüdiger, händelsen för domaren. Dock utan gehör.

”Det förtjänade definitivt en VAR-koll, men ingenting hände”, skriver de på Twitter.

– Jag vet inte vad han tänker där. Det är en ny Suarez-gate. Det här är ingen bra syn för de unga fotbollsspelarna. Det är helt fel, säger Jimmy Durmaz i C More.

Expertkollegan Hasse Backe:

– Det där kan leda till avstängning, Uefa kommer kolla på det här.

Paul Pogba kan i sin tur ha gjort sig skyldig till ett helt annat regelbrott, nämligen mot Uefas coronaprotokoll.

Enligt Get French Football sprang fransmannen upp på läktaren för att ge bort sin tröja efter slutsignalen, ett agerande som kan komma att utredas.