Sveriges superfacit: ”Det är rätt enkelt”

Sverige har fortsatt inte släppt in ett enda mål under EM-slutspelet och har fortfarande chans att vinna gruppen inför den avslutade matchen mot Polen på onsdag. På de sju senaste landskamperna har Sverige hållit nollan sex gånger och bara släppt in ett mål.

Det är något som ger hopp inför fortsättningen av turneringen. Mittbacksparet Marcus Danielson och Victor Nilsson-Lindelöf trivs att spela i backlinjen.

– Jag känner Mackan väl och vet vilken typ av spelare han är. Det är rätt enkelt att spela med någon som är så duktig som han är. Vi tänker fotboll på samma sätt. Det är enkelt att kommunicera, säger Nilsson Lindelöf.

Hur känns det att spela i ett så fungerande system?

– Det är väldigt härligt när alla vet vilket jobb man ska göra. Det blir enklare att försvara när alla vet exakt vilka ytor vi vill täcka och försvara.

Danielson är inne på samma linje.

– Det är fantastiskt att spela med Vigge igen. Vilken spelare han har blivit. Han hjälper mig varje i träning och i match. Han har tagit fantastiska kliv som fotbollsspelare, säger han.

Hyllar Danielson-Lindelöf

Petter Wettergren hyllar samarbetet mellan Marcus Danielson och Victor Nilsson-Lindelöf.

– Det är två fantastiska fotbollsspelare, det är grunden. Mackan var med på en januariturné där vi jobbade med vårt spelsätt och har varit med oss, han har haft lätt att komma in i det. Mackan har spelat i Nations League och visat ihop med Vigge att det är våra två bästa mittbackar.

Hur kompletterar dom varandra?

– Dom pratar med varandra mycket och det är en fördel att de känner varandra sedan tidigare. Det finns många parametrar men båda har visat på träning och match att de funkar bra tillsammans.

Samtidigt medger den assisterande förbundskaptenen att Sverige nu går för gruppsegern.

– Vi vill vinna gruppen om vi kan göra det. Vårt mål som vi strävar efter är att vinna gruppen.

