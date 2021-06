Succéinhopp av Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski, 21, missade premiärmatchen mot Spanien på grund av covid-19.

Han var tillbaka i den svenska truppen lagom till matchen mot Slovakien, men den svenske Juventus-stjärnan fick ingen speltid i 1-0-segern.

Mästerskapsdebuten kom i stället mot Polen.

Dejan Kulusevski byttes in i den 55:e minuten då Sverige ledde med 1-0 och den hårt arbetande yttern satte omgående sin prägel på det blågula spelet. Kulusevski vann bollen på mittplan och forsade fram längs högerkanten.

Sen bröt han in i straffområdet, men i stället för att avsluta själv med vänsterfoten spelade han in bollen till Emil Forsberg som bredsidade in 2-0.

”Mini-Foppas” andra mål för kvällen.

– Det är så vackert, det är så effektivt, säger kommentatorn Åke Unger.

”Gör det han är allra bäst på”

Experten Hasse Backe kunde inte låta bli att hylla Dejan Kulusevski efter aktionen.

– Han är hur stark som helst, river sig loss och sen sätter han i väg i högt tempo. Oj, vad vacker och oj vad osjälviskt av Kulusevski. Att han passar trots att han har vänsterfoten för att avsluta. Det är ju lite av hans favoritposition det där, säger Backe.

Polen tog sig efter det tillbaka in i matchen genom två mål av superstjärnan Robert Lewandovski. Men Kulusevski var inte färdig för kvällen.

I den tredje stopptidsminuten (!) spelade han fram Viktor Claesson som tryckte in 3-2 för Sverige.

– Dejan gör det han allra bäst på, driver upp boll, och spelar fram Viktor Claesson, säger experten Kim Källström i TV4.

Expertkollegan Lotta Schelin fyller i:

– Kulusevski kommer in och förändrar matchbilden. Det är fantastiskt roligt att se.

Janne Anderssons hyllning till Kulusevski

Även förbundskapten Janne Andersson var mer än nöjd.

– Dejans inhopp är jättebra. Han har avgörande egenskaper. Han har ju varit sjuk i covid-19. Han hade kunnat starta, men det är kul att avbytare kommer in och avgör, säger Andersson och fortsätter:

– Dejan har hanterat det jättrebra. Han var sugen på att spela från start och jag hade inga restriktioner från läkarna. Men jag var inte säker på honom om han skulle orka spela från start. Men Dejan kom in och gjorde precis det han skulle. Han har hanterat hela sitautionen på ett jättebra sätt.

Hur svårt blir det att hålla Dejan utanför startelvan?

– Jag kommer inte att fundera på det nu utan nu ska jag njuta.

