Spanien har lärt sig läxan från VM i Brasilien. Då tränade man i svala Curitiba där det var 15 grader varmt, men gick in i väggen när de plötsligt spelade i extrem hetta, 35 grader, i Rio de Janeiro och Salvador. Nu har Luis Enrique därför lagt sina träningspass tidig kväll när det är 33 grader varmt i Madrid, allt för att förbereda spelarna för måndagens EM-premiär mot Sverige. Kvällsmatchen i Sevilla kommer spelas i 31 graders värme, enligt de senaste prognoserna.

Enligt den spanska tidningen är förbundskapten Luis Enrique övertygad om att Sverige valt fel väg som tränat i 15 graders värme i Göteborg.

”Det kommer bli runt 30 grader varmt under matchen. Det är bra för Spanien och dåligt för Sverige som har förberett sig för EM i sitt hemland, med träningspass i 15 graders värme varje dag. De svenska spelarna kommer åka på en värmesmocka liknande den de spanska spelarna drabbades av i VM i Brasilien”, skriver Marca.

Testerna överraskar

Enligt tidningen har Enrique också medvetet tagit in värmen som en faktor då han valt ut truppen. Han vill ha pigga unga spelare som helst inte belastats allt för hårt under säsongen. Enrique vill att spelarna ska flyga fram på plan, trots hetta. Spanien ska inte bara dominera bollinnehavet, utan också den fysiska kampen. Enligt tidningen har Luis Enrique också varit positivt överraskad över hur bra spelarna reagerat på värmen. Inte ens 33 graders värme har stoppat intensitet och tempot under de senaste träningspassen.

”Luis Enrique är övertygad om att värmen kommer bli Spaniens bundsförvant”, skriver tidningen.

Spanien spelar alla sina gruppspelsmatcher på hemmaplan i Sevilla. Inte heller de andra lagen i gruppen har valt att förbereda sig i extrem värme. Slovakien tränar i Sankt Petersburg och Polen på hemmaplan.



LÄS MER: Så skriver Spanien om svenska coronakaoset

LÄS MER: Kritiken mot Sveriges EM-kostymer: ”Man blir ledsen”

LÄS MER: Spaniens oro efter vaccineringen: ”Riktigt illa”