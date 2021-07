Det är vilodag i fotbolls-EM. Åtta lag är kvar. Dagen efter vi träffas börjar kvartsfinalspelet.

Utan Sverige.

Hasse Backe är hemma i Duvbo, en liten villaoas i Sundbyberg i västra delarna av Stockholm.

– Vi flyttade hit för några år sedan och trivs så bra. Det är nära till allt. Edwin har 75 meter till dagis och 100 meter till skolan. Och det tar inte lång tid att åka in till stan heller, säger Hasse Backe.

Han är ledigt klädd när han tar emot SportExpressen framför sin gula trävilla. Familjens lagottohund Chelsea, 7, kommer springande på gräsmattan.

– Namnet var ett krav jag hade om vi skulle skaffa hund. Chelsea är mitt favoritlag i fotboll, säger Hasse Backe och skrattar.

Hasse Backe fick covid-19 i december

Sambon Sofia, 46, och sonen Edvin, 6, har mest sett honom på tv de senaste tre veckorna.

Hasse Backe är en av TV4 och C Mores mest hyllade och rutinerade experter.

– Jag har flugit flera gånger över Europa under EM. Jag minns inte hur många gånger jag testat mig för covid-19. Vi testar oss både före, under och efter resorna. Det är en oerhörd process med en massa hälsodeklarationer som ska fyllas i.

Har du klarat dig från covid-19?

– Nej, jag åkte på det i december. Jag var rätt risig, inget med andnigen, mina smärtor satt i ryggen. Jag var tvungen att ligga i en fåtölj i åtta dagar. Det tog ytterligare några veckor innan jag var på banan igen.

Foto: OLLE SPORRONG Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hasse Backe har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap.

Stefan, 45, Peter, 43, och Linn 37.

I dag är han sambo och förlovad med Sofia, 46. Paret har sonen Edwin tillsammans.

Hur var det att bli pappa igen som 63-åring?

– Kul och du har under åren som gått lärt dig en hel del om relationer vilket gör saker och ting enklare.

Vad sa din omgivning?

– Mina polare tyckte det var toppen och sa att jag skulle hålla mig ung ännu längre. Så är det nog också. Men det kan vara slitsamt ibland att vara 69 år och ha en pojke på sex år, men jag tycker det går bra.

– I början när jag hämtade Edwin på dagis undrade personalen om det var morfar eller farfar som kom.

Hur är din form för dagen?

– Bra, jag håller i gång och tränar på gym några gånger i veckan.

Hasse Backe mötte sin nya kärlek Sofia 2007.

– I höst är det 14 år sedan vi träffades. Det var i England när jag var tränare i Manchester City. Hon var där med sin pappa och tittade på en match när vi mötte Arsenal.

Hur är Sofia?

– Hon är lättsam och positiv, en riktig problemlösare.

Tycker hon om fotboll?

– Sofia har spelat boll själv i Café Operas damlag, hon gillar mer att spela än att titta på matcher.

Blir hon aldrig less på dig när du snackar fotboll varje dag?

– Nej, inte när det gäller fotbollen, men mer när det handlar om trav. Hon ruttnar ibland när det blir för mycket hästsnack.

Foto: LARS JAKOBSSON / TR MEDIA/KANAL 75 Foto: THOMAS BLOMQVIST / TR MEDIA Foto: THOMAS BLOMQVIST / TR MEDIA Foto: Car Sandin / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hasse Backe gick på trav första gången när han var 14.

– Min pappa Sven tog med mig på Elitloppet på Solvalla, sedan dess har jag haft en förkärlek till hästar även om det brakade loss på allvar 1995 när min tränarkompis Sören Åkeby ville att jag skulle vara med på en häst.

I dag är Backe tillsammans med programledaren och kompisen Lasse Granqvist delägare i 13 hästar.

Är det inte dyrt?

– Du får vara glad om du går plus minus noll, men just nu ligger vi på plus.

Backe och Granqvist ägde tio procent vardera i den amerikanska stjärntravaren Greenshoe.

Stjärnan kostade lite drygt tre miljoner kronor och såldes för 140 miljoner.

Hasse Backe berättar en fin liten historia om köpet av Greenshoe.

– Jag ringde Lasse Granqvist och frågade om han ville köpa in sig på hästen för 25 000. Han sa ja direkt. När räkningen kom på 25 000 dollar ringde han och undrade om det verkligen var rätt pris.

Vad sa du?

– Trodde du verkligen att det var kronor? Greenshoe ju en amerikansk häst sa jag och skrattade. Granqvist hakade förstås på ändå. Han kunde inte låta bli.

Foto: PRIVAT Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hasse Backe föddes i Luleå en vinterdag 1952.

– Vi flyttade tidigt till Stockholm. Först till Gärdet, sedan till Hässelby intill Mälaren.

Sven och Laila Backe fick fyra barn tillsammans.

Hasse är äldst, han är två år äldre än Ingrid och 14 år äldre än ”sladdisen” Ulf.

Hans tio år yngre bror Lars är död.

– Han gick bort i cancer, berättar Hasse Backe.

Han tar fram ett kort på sin bror från sin plånbok.

– Lars finns alltid med mig, säger han. Jag har även hans dödsannons med mig överallt.

Lars Backe var bara 17 år när han i januari 1980 avled i sviterna av cancer.

– Han spelade handboll i Gubbängen/Tallkrogen. Lars var 15 år kom hem en dag och sa att han hade ont i ett knä. Det var väl ingen egentligen som tog honom på allvar.

Lars knäsmärtor blev värre.

”Lars död var en katastrof för familjen”

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna konstaterade läkarna att Lars hade drabbats av skelettcancer.

– Han var tvungen att amputera sitt ben, men det blev inte bättre. Det gick något år och cancern spred sig. Läkarna ville amputera hans andra ben, men det ville han inte. Han sa att ”hellre dör jag”.

Nu har det gått över 41 år sedan Lars tog.

Hasse Backe tänker på sin bror varje dag.

– Han finns med mig. Lars död var en katastrof för familjen, säger han.

Mamma Laila hämtade det sig aldrig från sin sons död. Hon blev djupt deprimerad.

– Hon sörjde ihjäl sig. Hon varken åt eller drack något under sju år. Till slut orkade inte hennes kropp längre, säger Hasse Backe. Pappa dog tre år senare i cancer.

– Inget är för evigt, livet är väldigt skört, säger Hasse Backe.

Foto: OLLE SPORRONG Foto: OLLE SPORRONG Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Han spelade fotboll tio år i AIK, han nådde A-truppen men blev aldrig en startspelare.

Spelarkarriären var över som 29-åring – då hade han även spelat för Spånga och Brommapojkarna.

– Jag hade strul med mina knän. Redan under tiden jag spelade var Tommy Söderberg på mig och tyckte att jag skulle gå fotbollförbundets tränarkurser.

Resten är en vacker historia.

Hasse Backe är en av våra mest rutinerade fotbollstränare.

1981 gav han sina första tränarinstruktioner i Bro IK.

Nu kan han titta tillbaka på en fantastisk karriär innehåller klubbar allt från Djurgården, Hammarby, Öster och AIK i Sverige – till Molde, Stabæk, FC Köpenhamn, Salzburg, Panathinaikos, Manchester City, Notts County, New York Red Bulls.

Han har dessutom varit assisterande förbundskapten i Mexiko och ledde som sent som 2016 Finlands landslag.

Hasse Backe har späckat schema

I dag har Backe lämnat bollar, liniment, omklädningsrum, fotbollsstjärnor och spelsystem för att bli tv-stjärna.

– Jag började på TV4 och Canal Plus (nuvarande C More) och fortsatte till Viasat innan jag 2014 efter VM i Brasilien 2014 började på Discovery, säger Hasse Backe.

2017 var han tillbaka på TV4.

– Jag är privilegierad som kan få jobba med den sport jag älskar så mycket, säger Hasse Backe.

Foto: BILDBYRÅN Foto: ROGER TILLBERG / IBL Foto: BILDBYRÅN Foto: BILDBYRÅN Foto: BILDBYRÅN Foto: LENNART MÅNSSON / BILDBYRÅN Foto: PER WISSING Foto: LENNART MÅNSSON / BILDBYRÅN Foto: DANIEL NILSSON / BILDBYRÅN Foto: BILDBYRÅN Foto: ALEX CRUZALEX CRUZ / EPA TT NYHETSBYRÅN Foto: AXEL ÖBERG Foto: KIMMO BRANDT / EPA TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa 1 / 13 Stäng fullskärmsläge

När han pratar med SportExpressen ska han kommentera Schweiz mot Spanien tillsammans med Jesper Hussfelt dagen därpå.

– Jag är hemma till måndag, sedan drar jag och Åke Unger (kommentator på TV4 och C More) vidare. Vi ska ju göra en semifinal och finalen på Wembley i London. Det blir häftigt.

Hur är det att jobba med Åke Unger?

– Han är ruggigt kompetent och seriös. Åke förbereder sig i flera dagar före en match och har koll på allt. Det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med honom.

Har du gett upp tanken på att bli tränare igen?

– Nej, jag funderar faktiskt lite över min framtid, säger Hasse Backe.

Backe berättar sedan att han för några dagar sedan fick ett anbud från en fotbollsklubb.

Men inte från Sverige.

– Min tid som tränare i Norden är över. Det här anbudet är även utanför Europa, säger han.

Hur tänker du?

– Jag måste fundera lite till. Jag pratade med min familj om läget i går.

Så ni är beredda att flytta från Sundbyberg?

– Ja, så är tanken om jag tackar ja. Det är en seriös förfrågning.

När måste du bestämma dig?

– Inom några veckor skulle jag tro att allt blir klart om jag skulle tacka ja.

Foto: OLLE SPORRONG Foto: ULF RYD Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN Foto: OLLE SPORRONG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Bollen i Europamästerskapet i fotboll rullar vidare. Sverige är inte bland de åtta bästa lagen.

– Resultatmässigt så var det bra att vi lyckades vinna gruppen. Men spelsättet kan ju diskuteras, säger Hasse Backe.

Vad säger du om förlusten mot Ukraina?

– Sverige hade alla förutsättningar att vinna under 90 minuter, men sedan gick allt snett i förlängningen.

Backe hade både Frankrike och Portugal som två av favoriterna till att lyfta EM-bucklan. Men stjärnlagen är redan ute ur turneringen.

– Jag kanske är konservativ, men jag gillar inte att grupptreor går vidare till slutspel, det tar bort lite av spetsen i ett mästerskap.

EM-finalen i London spelas den 11 juli.

Det är några hektiska veckor som väntar för Hasse Backe.

Hur ser resten av din sommar ut?

– Familjen har pratat om att åka på någon resa i Sverige, men vi måste vara tillbaka i mitten av augusti eftersom Edwin börjar i sin sexårsverksamhet.

Hasse Backe är pappa till fyra barn Namn: Hasse Backe.

Ålder: 69.

Född: I Luleå. Bor: Sundbyberg.

Familj: Sambo med Sofia. Paret har sonen Edwin, 6. Hasse har barnen Stefan, 45, Peter, 43 och Linn, 37, från ett tidigare äktenskap.

Yrke: Fotbollstränare och tv-expert.

Tränarmeriter i urval: Djurgården, Hammarby, FC Köpenhamn, Salzburg, Panathinaikos, Manchester City, New York Red Bulls.

Övrigt: Var assisterande förbundskapten i Mexiko 2008–2019 och förbundskapten i Finland 2016.

Favoritlag i fotboll: Chelsea.

Hobby: Trav.

Aktuell: Är expert i TV4 och C More under sommarens EM-slutspel i fotboll. Visa mer