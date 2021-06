Ska han fortsätta så här vinner ni inget EM

När en galen infernalisk osannolik åttondel till slut var över sjönk Luis Enrique ner på huk vid Parkens sidlinje.

Det hade gått exakt två veckor sedan den spanske förbundskaptenen slog sig ner på en frysbox i den tekniska zonen i Sevilla för att sedan inte tro vad han såg.

Då sköt Sanien 17 gånger på Janne Anderssons parkerade volvokombi och på andra sidan planen var scudmissilen Alexander Isak nära att stjäla alla tre poängen.

Det slutade i en måstematch mot Slovakien.

Nu hade Luis Enrique läst in läxan.

Han hade sett att Ivan Perisic smittats av corona, att Dejan Lovren blivit avstängd och insåg vad som väntade.

Så när Kroatien gick ut och föga överraskande spelade 5–4–1 utan boll var det Spanien som skrällde.

Lagkapten Jordi Alba?

Rätt ut på bänken.

Gerard Moreno?

Från tre raka starter och två assist till en plats på bänken.

Här skulle skakas om.

Här skulle det fås effekt.

Och efter 19 minuter hade José Gaya varit millimeter från att komma helt fri, Ferran Torres centimeter från att ge Koke öppet mål och Koke skjutit ett öppet läge rakt på Livakovic i Kroatiens mål.

Sarabia? Skjutit i burgavelns utsida. Morata? Nickat bollen på Domagoj Vidas utsträckta hand.

Kroatien?

Efter 20 minuter hade de noll avslut på mål, noll avslut som blockats, noll hörnor, noll frisparkar på offensiv planhalva. Noll, noll, noll överallt.

Förutom i målkolumnen.

För Pedri bakåtpassning tokmissades av Unai Simon och den VM-finalist från 2018 som varit sekunder från att efterlysas av Interpol var plötsligt i ledningen.

Och hemma i Mölnlycke satt Erik Hamrén och nickade lite för sig själv.

För målet förändrade matchen och fem minuter senare hade Kroatien, anförda av en glimtvis bländande Luka Modric, skapat tre halvchanser på egen hand.

Luis Enrique bytte ut den där frysboxen från Sevilla mot en pärlande Pet-flaska danskt mineralvatten som han rullade över pannan i den köpenhamnska sommarhettan.

När klockan nådde paus hade Kroatien fortfarande inte haft ett skott på mål.

Men Luis Enrique hade skruvat korken av vattenflaskan och tagit några lugnande klunkar.

För efter en fantastisk enhandsparad av Livakovic fick Pablo Sarabia öppet läge och även om den kroatiske keepern fick pannan (!) på returen kunde han inte hålla bollen utanför ramen.

Inför andra halvlek fanns frågor att ställa.

Skulle Kroatien orka fysiskt?

Skulle Spanien orka mentalt?

Ju längre matchen led, desto tydligare såg svaret ut att bli.

Kroatien bytte redan i paus ut en tung Bruno Petkovic och såg sedan tyngre och tyngre ut.

Sedan fick Ferran Torres en högskoleexamen på sig att pricka bollen på pannan till César Azpilicuetas första landslagsmål någonsin.

Och med 23 minuter kvar stod åter en dansk vattenflaska i fokus.

Josko Gvardiol stod och klunkade, Pau Torres slog en snabb frispark till en fri Ferran Torres.

3– 1 och godnatt.

Trodde vi. Trodde världen. Trodde Luis Enrique där han nu för första gången satt någorlunda lugn på sin bänk.

Men Kroatiens Zlatko Dalic släppte in ungefär allt han hade på plan, Luka Modric glimatade av magi, inbytte Mislav Orcis tryckte in 2–3 och två minuter in på stopptid gjorde Aymeric Laporte som Unai Simon, Gvardiol och båda lagen - spelade uselt försvaspel. Mario Pasalic nick till 3–3 tog matchen till förlängning.

Det hade varit en sådan match som tränare hatar.

Och en sådan som alla vi andra älskar att se.

När avgörandet sedan kom var det som en perfekt buljong av en legendarisk åttondelsfinal.

Alvaro Morata dunkade upp bollen perfekt i första krysset.

Och han gjorde det efter ett häpnadsväckande uselt försvarsspel av inbytte Josip Brekalo som först placerade sig fel, sedan glömde att det finns motståndare och till slut totalt missbedömde bollbanan.

Det hade då gått 100 minuter jämnt och den kroatiska panikjakten på en kvittering tog det bara tre minuter för Daniel Olmo att ge Mikel Oyarzabal öppet läge till 5–3.

Kroatien gjorde ett sista försök men Ante Budimirs skott gick tätt utanför och med sex minuter kvar gick Luka Modric ut, Luka Ivanusec gick in och för första gången någonsin fanns fler inbytta spelare på en mästerskapsplan än spelare som startat matchen – tolv mot tio.

När jag skriver det här står Luis Enrique och ler i en tv-intervju på innerplan.

Han ser ut att vara nöjd.

Och det borde han vara.

För efter att ha ägnat resten av gruppspelet på att gnälla över den svenska strategi som ledde till en poäng i Sevilla antar jag att det är ganska exakt så här den spanska förbundskaptenen vill ha det.

Jag ger honom att det är oerhört underhållande.

Men jag kan också ge dig ett tips Luis Enrique Martinez Garcia.

Ska du fortsätta så här vinner ni inget EM.