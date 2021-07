Pojkbandsstjärnan pekas ut – stormade EM-finalen

Strax innan den ordinarie tiden var slut i EM-finalen mellan England och Italien pausades matchen tillfälligt och bildproducenten i tv valde att bara visa bilder på spelare.

Anledningen var att en man hade sprungit in på planen.

TV4:s kommentator Åke Unger sågade scenerna som utspelade sig på Wembley.

– Man kan undra vad det är för ett snille som tar sig in. Har man väl tagit sig in, vill man inte se slutet på plats då? När England för första gången på 55 år spelar en final, sa Unger.

Planstormaren fick mycket riktigt lämna arenan och fick inte följa den rafflande förlängnings- och straffuppgörelsen på plats.

Nu står det klart att det var Adam Harison som sprang in på planen mot slutet av matchen.

Adam Harison stormade EM-finalen 2021

Låter namnet bekant? Harison var tidigare medlem i pojkbandet New Priority, som fick sitt genombrott i BBC:s talangjakt ”Little Mix The Search”. New Priority förlorade finalen mot gruppen Since September, och splittrades i mars.

Flera brittiska tidningar identifierade tidigt realityprofilen, och Harison har nu erkänt att det var han som avbröt spelet under en kort stund i söndags.

”När allt kommer omkring älskar jag mitt land och gjorde det här som en kul grej. Jag känner inget annat än kärlek och respekt för England den här kvällen”, skriver Harison på Instagram.

Frågan är hur roligt efterspelet blir för Harison. Enligt Daily Mail lär han bli avstängd från Wembley – och sannolikt även alla andra arenor i England – på livstid, och riskerar dessutom höga böter eller i värsta fall fängelse.