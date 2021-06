Piken till Sverige: ”Vi ska ta över”

Det var som en svunnen tid att vandra i klassiska Nyhavn i centrala Köpenhamn på lördagen. När EM-festen kom till ”byen” sade de danska supportrarna tack och hej till att hålla ett coronasäkert avstånd till varandra.

– Det här är helt fantastiskt – vilken stämning, säger den danske supportern Jesper Andersen.

”Har ni inte i Sverige”

”Vi er røde, vi er hvide” – strofen från Dodo and The Dodos klassiska fotbollslåt Re-Sepp-Ten från VM 1996 – hörs över allt. Krogarna är fulla, gatan likaså och i kanalen kommer det flottar med sjungande danska supportrar.

– Vi har ju väntat på det här sedan 2018 då vi blev tilldelade matcherna. Sedan kom corona och flyttade fram allt, men nu blir det av. Det här har ni inte i Sverige, säger Jesper Andersen och skrattar.

Köpenhamn är en av elva värdstäder och det är första gången som Danmark får bjuda på ett mästerskap på hemmaplan. De danska supportrarna får uppleva tre gruppspelsmatcher – mot Finland, Belgien och Ryssland – på Parken. Dessutom har Köpenhamn en av åttondelsfinalerna, som kan innehålla Sverige om blågult blir tvåa i sin grupp.

– It's once in a lifetime! Jag är 46 år och tror aldrig att jag kommer att få uppleva det här i Danmark igen, säger Andersen.

”Var omöjligt i många år”

Väntan har varit än längre för fotbollsälskarna i Finland. Det är första gången som det finländska herrlandslaget får spela ett internationellt mästerskap. Runt 2 000–3 000 finländare tros ha biljett till den historiska matchen.

– Det är otroligt. Jag har väntat på det här i hela mitt liv. I många år var det något som var omöjligt, men nu är vi här. Vi har ett mycket bra lag och fotbollsvärlden kommer inte vara densamma från och med nu. Nu blir det Pukki-party, säger Anssi Ahvonen och syftar på Finlands stora stjärna Teemu Pukki.

Han flög till Köpenhamn från hemmet i Helsingfors under lördagen tillsammans med sin bror Panu Ahvonen samt far och son Pulkkinen, Juha och Jarmo. Kvartetten tror att Finland kan överraska i grupp B, men det är garanterat en åsikt de är tämligen ensamma om på krogarna i Nyhavn där de danska supportrarna naturligtvis dominerat totalt.

– Sporten handlar alltid om överraskningar och det är därför vi är här. Om sport skulle vara statistik hade vi inte behövt vara här, men nu är det inte så, säger Anssi Ahvonen.

Ska bli bättre än Sverige i fotboll

Han skickar även en varning till Sverige.

– Ni har vunnit helvetes massa världsmästerskap i ishockey, men det gör ni inte längre. Vi är bättre i ishockey nu och nu ska vi ta över fotbollen också, säger Anssi Ahvonen.

Till det nordiska derbyt kommer 15 900 åskådare att släppas in, men sedan folketingspartierna i veckan lättat på restriktionerna kommer 25 000 åskådare att tillåtas på de övriga tre EM-matcherna i Köpenhamn.

– Det kommer bli fantastiskt med publik på Parken. Jag har biljetter till matcherna mot Finland och Belgien, sedan hoppas jag på att få det till Ryssland också. Den här chansen får man aldrig mer, säger Jesper Andersen.