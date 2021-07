Oväntade hånet efter tv-bilderna

Italien har gjort ett strålande EM och många tror att de kan gå hela vägen. På tisdag så väntar semifinal mot Spanien på Wembley. Det fina italienska spelet har gjort att många menar att det är en återfödelse av ett italienskt landslag som på nytt kan utmana i den absoluta världstoppen som vi får se.

Det finns emellertid en annan grej som har fångat mångas uppmärksamhet – Ciro Imobiles filmning i matchen mot Belgien. I ett anfall så föll han till marken i en duell mot Jan Vertonghen och blev liggande och vred sig av smärtor.

När Italien sekunder senare gjorde mål så reste han sig upp som att inget hade hänt och sprang för att fira med sina lagkarmater.

Jonas Eriksson: ”Skit”

SVT:s studioexpert, domaren Jonas Eriksson, sågade Immobiles agerande.

– Vi kan definiera det som fusk, skit inom fotbollen, sade han då och fortsatte:

– För mig är det här skit, det här har inte med fotboll att göra, det har med trovärdigheten att göra. Varför gör man så här, vuxna män? Det här är en sport som jag inte vill ha.

Inte heller den engelske legendaren Alan Sherer höll tillbaka i sin kritik.

– Jag orkar inte ens skratta åt det. Patetiskt och pinsamt är vad det är, sade Alan Shearer enligt Tuttomercatoweb.

Hånades av laget

På sociala medier så blev klippet på Immobile viralt, något som gjorde folk arga. Nu tar Ciro Immobiles lagkamrat i landslaget, mittbacken Leonardo Bonucci.

– Han (Vertonghen) snuddade hans vrist och sedan så dövade glädjen hans smärta. Ciro är en hyvens person, de här sakerna kan hända på planen, men vi gjorde narr av honom också, säger han under en presskonferens på måndagen.

På tisdag så möter Immobile, Bonucci och övriga i det italienska laget Spanien i semifinal.

– Spanien har en tradition av att bli bättre under mästerskapets gång. Vi respekterar dem och vi vet att vi måste försvara bra och hålla ett öga på deras löpningar in i straffområdet, säger Bonucci under presskonferensen.