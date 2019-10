Norge tog emot Spanien på Ullevål i en mycket viktig match i kampen för att närma sig Sverige på andraplatsen. För Spaniens del skulle seger innebära att man inte kunde bli sämre än tvåa i gruppen och därmed kvalificera sig för EM.

Första målet kom i inledningen av den andra halvleken. Saúl Ñíguez nickade ner bollen till Sergio Busquets som snyggt väggspelade tillbaka till Ñíguez. Mittfältaren tog emot bollen innan han avslutade på halvvolley med sin andra touch. Bollen studsade i gräset precis innan mållinjen och Rune Jarstein lyckades inte stoppa skottet från att gå i mål.

Spanien missade avancemang

Två minuter in på tilläggstiden i andra halvlek fick Norge straff. Laget tryckte på och fick in bollen i straffområdet där Omar Elabdellaoui blev hårt tacklad av målvakten Kepa Arrizabalaga som kom helt fel in i situationen. Domaren Michael Oliver pekade på straffpunkten och Joshua King klev fram för Norge. Bournemouth-spelaren var stensäker och såg till att höja spänningen rejält i kvalgruppen.

Norges kvittering betyder att Spanien inte är klara för EM. Dessutom drog lagets härförare Sergio Ramos på sig sitt andra gula kort under kvalspelet och är därmed avstängd mot Sverige i tisdagens match på Friends arena.

– Det är tråkigt för det var viktigt för oss att kvalificera oss för att vara mer lugna. Vi ska försöka vinna i Sverige, sa Ramos till spansk tv efter matchen.

Lagerbäck: ”Förtjänade nästan tre poäng”

Norges Joshua King tycker att hemmalaget borde ha vunnit matchen.

– Det är kanske den bästa matchen vi har spelat på Ullevål. Vi visste att vi måste ha minst en poäng för att han en chans. Vi gav aldrig upp, säger King till norska TV2.

– Nu har vi ett jobb att göra i Rumänien, säger King som får medhåll av Lars Lagerbäck när det gäller insatsen.

– De skapar ett fåtal chanser. Matchen mot Sverige var bra men det här är mot en mycket svårare motståndare, säger Lagerbäck som också är lite besviken.

– Vi förtjänade nästan tre poäng. De har bollen mycket som förväntat men vi har många halvchanser i första halvlek.

Janne Andersson: ”Bra att de inte vann i alla fall”

I C Mores studio efter Sveriges match mot Malta fick Janne Andersson frågan om hur han såg på resultatet på Ullevål.

– Jag kan inte göra något åt det som händer i Oslo. Man vill alltid att de som är närmast en i en tabell ska förlora. Men det var bra att de inte vann i alla fall och vi får se vad en poäng betyder för dem när det summeras.

1-1-resultatet betyder att Norge går upp på tio poäng, fyra poäng bakom Sverige i EM-kvalets Grupp F.

