Harry Kane hade en tuff inledning på EM-turneringen och fick mycket kritik, men målet mot Danmark betyder att han nu är Englands bästa målskytt i stora mästerskap. Med tio mål delar han på rekordet med Gary Lineker. Han har dock gjort sina mål på två färre matcher än Lineker. Och den tidigare anfallsstjärnan, i dag expert och programledare på BBC, vill inget hellre än att Kane slår hans rekord under finalen mot Italien på söndag. Han skickar också en hälsning till Kane efter att England besegrat Danmark.

”Välkommen till den tvåsiffriga klubben”, skriver han på Twitter.

I ytterligare en hälsning skriver Lineker: ”Skulle älska om han är ensam rekordhållare efter finalen”.

Harry Kane hyllas i brittiska tidningar inför finalen mot Italien. Daily Mail kallar bland annat lagkaptenen för Englands ”Captain fantastic”.

Tottenhamanfallaren Kane har inte bara chansen att slå Linekers rekord. Han kan också bli den första att vinna skytteligan två mästerskap i rad.

Kommer bli otroligt

Kane, som blev bästa målskytt under VM i Ryssland 2018, är ett mål bakom Cristiano Ronaldo och Patrick Schick just nu. Den senaste som lyckades vinna skytteligan två mästerskap i rad är Gerd Müller under mästerskap 1970 och 1972. Men viktigast för Harry Kane är naturligtvis att vinna EM-finalen och få följa i Bobby Moores fotsteg, att lyfta Englands första pokal på 55 år.

– Jag vill inte skena i väg, men jag är otroligt stolt över att få vara lagkapten för det här laget.

– Det känns som vi lärt oss av misstagen i VM 2018.

Det är fotbollsfeber i England. 60 000 följde matchen på Wembley och nästan 26 miljoner engelsmän såg semifinalen på tv.

– Det är svårt att sätta ord på vad som händer just nu, säger Kane. Som professionell fotbollsspelare handlar det alltid om att direkt skifta fokus till nästa match och det betyder att det ibland är svårt att ta in allt annat, som publiken på Wembley och alla som tittar hemma framför tv:n.

– Det kommer bli en otrolig match, säger han

