Läkarnas kritik mot Blågults agerande

Mardrömsbeskeden avlöste varandra under tisdagen. Först kom nyheten om att Dejan Kulusevski testat positivt för covid-19 och blivit kvar i Stockholm när resten av landslaget reste till Göteborg.

Kort därefter tvingades Mattias Svanberg kliva av träningen med konstaterad smitta och landslagsledningen höll under kvällen ett krismöte där nya riktlinjer för att motverka smittspridning togs fram. Bland annat minimerades antalet inomhusaktiviteter avsevärt.

Men ett avgörande misstag kan reda ha begåtts. Nu kommer det hård kritik mot landslagsledningen för att spelarna fick ett par dagars ledigt efter matchen mot Finland och innan genrepet mot Armenien.

Läkarkritiken mot landslaget: ”Jag blir ledsen”

Max Bell, överläkare och docent på Karolinska universitetssjukhuset, säger i Eurotalk Live att beslutet att bryta bubblan på det sättet ”inte är smart”.

– Det är att fullständigt missuppfatta vad det är att skapa en bubbla. Sen att nu sätta in nya riktlinjer... det känns väldigt reaktivt och inte proaktivt. Jag blir lite ledsen över hur det har hanterats, säger han.

– Man undrar nu, har vi en smittspridning i gruppen? Har vi flera spelare som bara väntar på att insjukna? Det är obehagligt. Vi måste nog vänta 3-4 dygn med regelbunden testning innan vi kan helt andas ut och vara säkra på att vi inte har spridning i gruppen.

Bell trycker på att det inte är säkert att det var under ledigheten som smittan letade sig in i landslaget, men att den risken togs är ett felaktigt beslut från ledningen. När han får frågan om hur han hade agerat om han hade haft bestämmanderätt över landslaget, svarar han:

– Man skapar en bubbla. Det är inte någon frigång, man öppnar inte upp. Spelarna får inte ledigt. Visst, det är deppigt och tråkigt. Man får inte träffa vänner, flickvänner, familj och så vidare, men det är det enda sättet.

”Det klokaste är att minimera risken”

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid KI, säger det klokaste att göra är att inte spräcka bubblan, men att det finns andra saker att ta hänsyn till.

– Spelarna är ju också människor som måste ha kontakt med sina närmaste. Jag känner mig inte särskilt upprörd över att de fick åka hem och träffa sina närmaste. Och att de testades när de kom tillbaka är föredömligt.

Men om man bortser från det ”mänskliga”, och bara fokuserar på EM-premiären mot Spanien, så hade det varit bättre att hålla ihop gruppen?

– Ja, att minimera smittorisken att bli exponerad eller få smitta på ett eller annat sätt, det måste sägas vara motiverat om man vet om att något så här viktigt förestår.

En oro hos Dillner är det kan finnas fler spelare som bär på smittan, men att det inte syns än.

– Inkubationstid från smitta till symptom är 5,2 dagar i medeltal, det kan variera lite, men det typiska är att du har ett smittotillfälle, tre dagar senare blir du själv smittsam och fem dagar senare får du symptom också, säger han.

– Du har alltså alltså ett par dagar då du har varit exponerad och det finns i kroppen men du är fortfarande inte smittsam och det går inte att påvisa heller. Så när de har kommit tillbaka till landslaget har de troligtvis inte känt några symtom än, annars hade de knappast kommit tillbaka till teamet.

Landslagets motivering till spelarnas ledighet

Landslagsledningen själva menar att beslutet att ge spelarna minisemester inte var konstigt.

– Spelarnas tillgänglighet för oss är styrda av internationella datum och det här startade den 1 juni. Nu samlades vi tidigare och hade koll på spelarna under den tiden, några klubbar tyckte att det var väldigt viktigt att deras spelare fick några dagar ledigt fram tills vi drog i gång på riktigt vilket gjorde att vi gav dem ledigt i några dagar till med förhållningsregler så klart. Det var inga konstigheter och vi känner att det var helt rätt. Vi har haft många spelare som varit inlåsta länge, sa landslagschef Stefan Pettersson på tisdagen.

– Ett alternativ var att samlas senare men då kunde man haft med sig något in. Utifrån det perspektivet är det jätteolyckligt att vi fått in det men det hade kunnat komma in i ett annat läge. Vi valde det här upplägget att samlas tidigare och ge dem ledigt dessa dagar med klara direktiv så klart att man ska hålla sig undan. Det tycker vi fortfarande är rätt utifrån det Stefan säger med spelare som suttit i karantän. Sedan är det extremt olyckligt att vi fått in det men att ge dem ledigt utifrån ett helhetsperspektiv, det står jag för, sa Janne Andersson.

LÄS MER: Så skriver Spanien om svenska coronakaoset

LÄS MER: Kritiken mot Sveriges EM-kostymer: ”Man blir ledsen”

GUIDE: Allt du behöver veta om fotbolls-EM 2021