Kulusevski saknades på landslagsträningen

Under måndagen samlades det svenska herrlandslaget i Båstad för det sedvanliga landslagslägret inför det kommande EM-slutspelet. Sverige laddar upp i Båstad där de tränar fram till fredag för att sedan åka till Stockholm för träningsmatch mot Finland på lördag. Efter det tränar Blågult i Stockholm inför genrepet mot Armenien kommande vecka.

Under tisdagens träning i Båstad saknades Juventus mittfältare Dejan Kulusevski. Han anslöt från Italien sent under måndagen då hans flyg var försenat.

Ekdal har en lättare förkylning

Därför var han inte med under träningen. Albin Ekdal har drabbats av en lättare förkylning, men testats negativt för Covid-19 och var med på den inledande uppvärmningen, för att sedan köra på egen hand den resterande delen av träningen. På grund av den lättare förkylningen kommer Ekdal heller inte till den planerade presskonferensen under tisdagskvällen utan ersätts i stället av AIK:s mittfältare Sebastian Larsson. Alla spelare har heller inte anslutit till landslagets läger i Båstad utan det fattas en rad spelare. Spelarna som spelar i den danska ligan, Jens Cajuste och Pierre Bengtsson, hade matcher under gårdagen och har heller inte hunnit ansluta.

Granen klev av

Dessutom kör Ludwig Augustinsson och Filip Helander rehabiliteringsträning för sina skador. Detsamma gäller Häckens Martin Olsson, som också ska spela final i Svenska cupen på söndag. Samtidigt spelar Pontus Jansson Play off-spel med Brentford i England och Victor Nilsson-Lindelöf är kvar i Manchester och laddar som bäst upp för Europa League-finalen mot Villarreal. Landslaget kör ytterligare tre träningspass här nere innan de reser till Stockholm. En bit in på träningen på Örebäcksvallen tog sig lagkaptenen Andreas Granqvist lite åt ljumsken, snackade kort med naprapaten Christian Andersson och klev sedan