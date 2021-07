Kritiken mot SvFF:s inlägg: ”Är pinsamt”

Sveriges EM tog slut förra veckan. Ukraina vann efter förlängningsrysare med 2-1. Trots den tunga förlusten så finns det vissa ljusglimtar från mästerskapet. Landslagsstjärnan Emil Forsberg levererade stort och gjorde fyra mål på fyra matcher. Mot Ukraina satte Forsberg 1-1.

Efter matchen twittrade Svenska fotbollförbundet, Svensk fotboll, följande om Emil Forsberg:

”Första spelaren att göra fyra mål för Sverige i ett och samma EM!”, skrev SvFF på Twitter.

Även SportExpressen och andra medier skrev om Forsbergs fullträff i liknande termer.

Inlägget ligger fortfarande kvar, och den innehåller ett faktafel. Forsberg är inte den första spelaren att göra fyra mål i ett EM för Sverige. Forna landslagsanfallaren Lotta Schelin gjorde fem i EM 2013. Förbundet noterade att inlägget väckte en del kritik hos följarna där många påpekade Schelins målnotering från 2013.

En av de kritiska rösterna till inlägget är Nilla Fischer.

– Jag tycker det är så klantigt. Det går knappt att göra något annat att skratta åt det. Jag tycker det är pinsamt att det blir så för det är någonstans en självklarhet att tänka ett steg längre tänker jag. Det är bara att skriva så. Det är den första herrspelaren. Det är inte svårare än så. Fotboll är fotboll och då får man också ha rätt i sin fakta, säger veteranen Nilla Fischer Aftonbladet.

Andreas Jansson: ”Det blev otydligt”

SportExpressen har varit i kontakt med Andreas Jansson, kommunikationschef på SvFF som medger att det blev fel och beklagar.

– Man får tänka på och se det från den aktuella kontexten som var just då, efter Ukraina-matchen. Då var det väldigt stort fokus kring just den matchen och herrlandslaget. Den personen som har skrivit tweeten skrev landslaget i stället för herrlandslaget. Det gjordes för att det var ganska givet att just då var det herrlandslaget det syftades på. Men det hade varit bättre och mer korrekt att uttryckligen skriva just herrlandslaget. Det är olyckligt att det blev så.

Jansson förklarar vidare att det inte fanns några baktankar med det, utan att det var ett misstag.

– I sammanhanget och när det går så fort så kändes det som att det var tydligt att vi syftade på herrlandslaget. Men det är möjligt att det inte var det för alla. Vi borde uttryckligen ha skrivit herrlandslaget så det hade gått fram bättre. Det blev otydligt.

”Det borde vi kanske ha gjort”

Ni ändrade på Facebook men inte Twitter, varför?

– Man kan inte ändra på Twitter. Vi får stå för vad vi har skrivit, och har låtit inlägget ligga kvar.

Men kunde inte ni gå ut med en kommentar i så fall?

– Ja, det hade man kunnat göra. Det borde vi kanske ha gjort. Men vi har korrigerat där det går att korrigera, och på Twitter går det inte att korrigera, men av kommentarerna framgår med all tydlighet att Lotta Schelin gjorde fem mål i EM 2013, säger Andreas Jansson, kommunikationschef på Svenska fotbollförbundet. '