Källströms kritik: ”Ska driva det in i döden”

Tyskland tar emot Portugal på Allianz arena under lördagskvällen efter premiärförlusten mot Frankrike.

Tyskland har stor press på sig inför matchen och förbundskaptenen Joachim Löw har valt vilka spelare som ska försöka vända trenden mot Portugal.

Trots att röster har höjts för att byta både spelare och spelsystem står Joachim Löw kvar med exakt samma lag som startade mot Frankrike.

Källström kritisk mot Joachim Löw

Även C Mores expert Jimmy Durmaz tycker att Tyskland borde ändra om i laget snart.

– Det har gått dåligt en bra tid nu och det gick dåligt i premiären. Att man inte väljer att ändra på vissa grejer tyder på att han tror på sin grej, säger Durmaz.

Kim Källström är hårdare i sin kritik mot Joachim Löw.

– Man undrar nästan om det inte blir en principfråga ibland. Man har ett system och så får man massa kritik och vill inte gå sina kritiker till mötes. Man ska driva sin linje in i döden fast man kanske egentligen inser att ”det här är inte lösningen”, säger Källström i C More.

Han kostaterar:

– Ibland har kritikerna rätt kanske.

