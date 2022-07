Sverige inledde semifinalen lovande och var nära en drömstart när Sofia Jakobsson fick ett läge redan efter 20 sekunder. Dessutom prickade Stina Blackstenius ribban med en nick.

Blågult spelade aggressivt och England såg skärrat ut.

Men någon utdelning kom aldrig. I stället var det hemmanationen som tog ledningen i den 34:e minuten genom Beth Mead. På halvvolley tryckte Arsenalspelaren in sitt sjätte mål i turneringen och Bramall Lane vaknade till liv.

– Så klart att man hade önskat att vi hade fått utdelning på någon av chanserna, då hade det kanske blivit en helt annan match, säger Sofia Jakobsson.

Förbundskapten Peter Gerhardsson håller med.

– När man möter sånt här motstånd måste man vara effektiv. I de första lägena ska det bli mål på chanserna. Då kan det bli något annat. Men nu gör vi inte det. Jag kände på bänken att jag var nöjd med hur det såg fram till det där, säger Gerhardsson.

Mardrömsstart på den andra halvleken

Sverige fick en mardrömsstart på den andra halvleken när Lucy Bronze nickade in 2–0 på hörna. Målet granskades av VAR eftersom Lauren Hemp skymde Hedvig Lindahl i målet. Men Hemp bedömdes vara på rätt sida backlinjen och Sveriges uppförsbacke blev ännu brantare.

Med 20 minuter kvar sopades Sveriges guldchanser djupare in under mattan när Alessia Russo gjorde 3–0 med en retfull klack. Sverige fick inte bort bollen och Russios avslut smet in mellan benen på Lindahl.

Tio minuter senare var mardrömmen ett faktum. England satte 4–0 genom Fran Kirby. Ett mål som – likt trean – Lindahl borde ha räddat, menade TV4:s expert Hanna Marklund.

Gerhardsson ville inte analysera målen

Peter Gerhardsson ville inte analysera målen i detalj efter matchen.

– När det gäller analys kan jag kolla på matcherna till juni nästa år. Jag kommer inte vänta så länge, utan kolla på matchen i kväll. Då vet jag mer hur det har sett ut och om det var något som inte stämde där, säger förbundskapten.

4–0 blev också slutresultatet, vilket innebär att England får spela final på Wembley på söndag, medan Sveriges EM är över.

– Det är en tung känsla och besvikelse över att EM slutar på det här sättet med en sådan här förlust. Vi möter ett bra England och de straffar oss. Det är inte ofta vi förlorar med de här siffrorna, det är en ovan känsla som landslag, säger Stina Blackstenius.

Björn: ”Väldigt tom”

Även Nathalie Björn var oerhört besviken när spelarna en lång stund efter matchen kom ut i den mixade zonen.

– Vi startade matchen bra, de gör 1-0, vi känner en tro på det in i den andra halvleken. Sen gör de 2-0 snabbt i andra halvlek. Jag kommer knappt ihåg målet. Det är tråkigt när man har haft momentum men England har varit effektiva i mästerskapet, säger hon och fortsätter:

– Väldigt tom, besviken. Mycket tomhet.

Hur tar man sig vidare?

– Bra fråga. Just nu är det bara att få känslorna att gå. Man måste vända på det men jag är inte riktigt där än, säger Björn.

TV: Blackstenius får pausa intervjun