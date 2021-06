Den tidigare West Ham United-spelaren, vars far är serbisk, gjorde Österrikes tredje och sista mål i den inledande gruppspelsmatchen mot Nordmakedonien.

Under sitt firande vände sig Marko Arnautović mot den nordmakedoniska spelaren Ezgjan Alioski. Den österrikiska spelaren gestikulerade och skrek mot Leedsspelaren. Firandet rörde upp känslor, men det är oklart vad som skreks.

Den österrikiska kaptenen David Alaba sprang fram snabbt till sin lagkamrat i ett försök att tysta honom.

Arnautovic riskerar 10 matchers avstängning

Ezgjan Alioskis har albanskt ursprung, och efter matchen anklagades Arnautović för rasism, bland annat av det nordmakedonska förbundet som bad Uefa att utreda den österrikiska anfallaren.

”FFM (Nordmakedoniens fotbollsförbund tar starkt avstånd från det nationalistiska utbrottet av den österrikiske spelaren Marko Arnautovic, efter målet han gjorde under gårdagens match, som riktades mot Ezgjan Alioski. Vi vill samtidigt meddela att vi har lämnat in ett officiellt brev till Uefa där vi kräver det hårdaste straffet för Arnautovic. Vi tar starkt avstånd från nationalism, diskriminering och alla andra former av förolämpningar. Vi kommer alltid att stå upp och försvara de nordmakedonska spelarnas värdighet”, skriver förbundet enligt Fotbollskanalen.

AP rapporterar nu att Uefa har tillsatt en utreda som ska ta reda på om Arnautovic gjort sig skyldig till det han anklagas för. AP skriver att om han finns skyldig för att ha förolämpat Alioski baserat på hans etniska ursprung så kommer han att stängas av i tio matcher.

Gjanni Alioskis och Marko Arnautović. Foto: ROBERT GHEMENT / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

”Jag är inte en rasist”

Arnautović har valt att be om ursäkt för attacken mot Leedsspelaren. Han skriver på Instagram att han inte är rasist och ”har vänner över hela världen”.

”Det var några heta ord i går då känslorna rann över. Jag skulle vilja be om ursäkt för det, speciellt till mina vänner i Nordmakedonien och i Albanien”.

”Jag vill klargöra en sak väldigt tydligt. JAG ÄR INTE EN RASIST! Jag har vänner över hela världen och står för mångfald. Alla som känner mig är medvetna om det.”

Österrike vann till slut matchen med 3–1.

Marko Arnautović lämnade West Ham 2019 har sedan dess spelat för kinesiska Shanghai Port.