Chocken: Utslaget efter straffrysare

Schweiz hade inte vunnit en utslagsmatch sedan 1938.

Då kom EM-åttondelsfinalen mot världsmästaren Frankrike och Schweiz bröt sin 83 år gamla svit.

Kylian Mbappé blev fransk syndabock när Schweiz stod för en jätteskräll och besegrade Frankrike efter 3-3 och straffar.

– Jag känner mig lite borta just nu. Men det är bra, vi förtjänade det, säger Schweiz målvakt Yann Sommer i C More.