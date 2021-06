När Sverige landade i Sankt Petersburg vid 17.00-tiden under tisdagen möttes Blågult av en rejäl värmesmocka. Den ryska värmesmockan. Det är ett gammalt klassiskt kvällstidningsord, men nu vet vi alla att den ryska skräckvärmen finns på riktigt. Med 33 grader i luften och en luftfuktighet som går att jämföras med hur det är i Dubai eller Qatar, skvallrar förutsättningarna lite om hur varmt det kommer vara i morgon också. Nu är Blågult vana att spela i värmen och när nu Marcus Berg petas till förmån för Robin Quaison, känns just det anfallsbytet än mer logsikt. Berg har kämpat och sprungit kopiöst i värmen de senaste två matcherna och tagit ut sig till max. Därför är det helt rätt at Quaison nu går in från start.

Han har varit stekhet ända sedan träningslägret i Båstad i början på maj och har verkligen förtjänat chansen. Det ska bli extremt spännande att se Isak och Quaison på topp. AIK:s Blå linje har tagit sig ända till EM-slutspelet 2021 tillsammans och nu startar man en EM-match. De har egentligen inte spelat så mycket tillsammans i landslaget tidigare, men som det sett ut på träningarna och som det sett ut för Quaison i Mainz under den senare delen av Bundesliga, har han visat att han kommer bli ett bra komplement till givne Alexander Isak. Robin hotar främst i djupled, men kan även hålla i bollen och ge sina medspelare andrum.

Upp till bevis för Sverige nu

Nu blir Berg-petningen det enda draget som Janne Andersson gör jämfört med senaste elvorna och det känns rätt. Att börja laborerar för mycket när det står rätt mycket på spel hade känts fel. Det är en enorm skillnad att komma etta eller trea, då treorna spelar sin åttondelsfinal redan på söndag, medan tvåorna spelar på måndag och gruppettorna på tisdag. I ett långt mästerskap kan en eller två extra vilodagar betyda enormt mycket. Vara skillnaden mellan fiasko och succé.

I och med att Robin Quaison också går in från start så signalerar också Janne Andersson att det kan bli ett rätt offensivt Sverige mot Polen. Jag hoppas att Sverige inte kommer låta Polen ta tag i spelet från början, utan går ut och satsar rätt offensivt redan från start. Ingen tokoffensiv så klart, men ett högre försvarsspel än vad vi såg mot Spanien och mot Slovakien, en bit in på första halvleken. Och det är lite upp till bevis för Sverige nu. Ska Blågult gå långt i det här mästerskapet måste offensiven fungerar bättre än vad den gjort hittills.

