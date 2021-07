Jannes tårar när han ser spelarna i ögonen

Onsdagen den 30:e juni.

Det är morgonen efter uttåget mot Ukraina. I en teorisal på Hisingen, strax utanför Göteborgs stadskärna, låter Janne Andersson blicken vandra från höger till vänster.

Framför honom sitter hela den svenska EM-truppen. Emil Forsberg, som gjort fyra mål på lika många matcher, Alexander Isak som fångat Europas intresse men inte hittat nätet, Marcus Danielson som blivit utvisad kvällen innan och Mattias Svanberg som till slut missade hela mästerskapet på grund av covid-19.

Det är dags att ta farväl av varandra.

Förbundskaptenen summerar sina intryck, även om allt är färskt. Han säger att han är stolt. Inför mästerskapet har han aviserat en målsättning som han själv ska kalla ”pretentiös” i ett senare skede, men den betyder mycket för honom.

Världsmästare i sammanhållning, det är vad hans landslag ska bli, och när han ser spelarna i ögonen några timmar efter Artem Dovbyks avgörande mål får han en klump i halsen.

Tårar tränger fram.

För flera personer i rummet är det sista timmarna i landslagskläder. Förlusten har tagit hårt. I 35 dygn har spelare och ledare isolerats, testat sig, flugit runt Europa och svettats genom en ovanligt varm sommar. På vägen öppnade sig portarna till en oförglömlig sommar – men precis när det roliga skulle börja tog Sveriges EM slut.

Mycket hann hända på vägen.

Andreas Granqvists irritation

Den 25:e maj. På Örebäcksvallen i Båstad börjar Sverige träna under ett kompakt molntäcke.

– Skicka inte i väg bollarna nu, säger Janne Andersson en sekund innan Sebastian Larsson drar en krossboll mot ribban från mittcirkeln.

”Jävlar!”, ropar en bollkalle bakom målet och söker sina vänner med blicken.

Alla har inte hunnit ansluta till uppladdningen på Örebäcksvallen än. En begynnande skadekris i backlinjen oroar i bakgrunden, Ludwig Augustinsson och Filip Helander rehabiliterar, Pontus Jansson och Victor Nilsson Lindelöf spelar fortfarande med sina klubblag, Martin Olsson har problem med en vad.

Dessutom är Albin Ekdal förkyld och joggar runt för sig själv.

Peter Wettergren leder övningarna.

– Max-aktioner jobbar vi med, vi maxar helt, så matchlikt som möjligt, instruerar han.

Med på träningarna i Båstad är därför Pierre Bengtsson och Joakim Nilsson. Båda vet tidigt att de är aktuella för spel i träningslandskampen mot Finland, faktum är att Nilsson ska få vetskap om att han kommer att starta efter bara någon dag.

Snart försvinner en spelare till från träningen.

Andreas Granqvist sätter sig vid sidan och tar sig mot ljumsken. Han blir snabbt påpassad av landslagets läkare. Det är planerat att han ska gå av träningen tidigt, men det har inte kommunicerats. På pressläktaren börjar det snabbt utbytas blickar. Aftonbladet drar snabbt ut en rubrik om att han avbrutit.

Utåt har Granqvist tagit hånen mot hans plats i truppen med ro. På Instagram delar han ett montage av omslaget till den franska filmen ”En oväntad vänskap” med sig själv i rullstol och Janne Andersson som chaufför bakom – men i andra konversationer tycker han inte att det är lika kul, berättar flera personer för SportExpressen. Snarare har han fått nog av den häcklande stämningen.

Nu bubblar det upp till ytan. Granqvist ser rubrikerna och reagerar snabbt. Han ropar på presschefen Jakob Kakembo Andersson och ber honom prata med journalisterna på plats och förklara läget.

Överhuvudtaget är Granqvist fokus under den första veckan.

Och det är fler som börjar få nog. När SportExpressen ber Janne Andersson konkretisera vad det är lagkaptenen gör vid sidan av planen levererar han ett brandtal på nästan tre minuter.

– Det är ingen tillfällighet att Andreas Granqvist har varit lagkapten i alla klubblag han har spelat i. Han har väldigt många bokstavskombinationer, precis som jag, säger han.

Janne Anderssons sömnproblem

Landslaget reser till Stockholm och vinner med 2-0 mot Finland, några dagars ledighet, sedan återsamlas Sverige.

Men träningen den 4:e juni, blir försenad.

Dejan Kulusevski har lämnat ett covid-test som måste omanalyseras. Är det positivt eller inte? Han testas på nytt. I väntan på att resultaten från labbet ska komma tillbaka hålls Kulusevski isolerad. Först tätt inpå träningsstart konstateras han negativ och kan ansluta till Friends arena.

Till helgen vinner Sverige med 3-1 mot Armenien. Längst fram i planen startar Kulusevski och Alexander Isak. Janne Andersson har grubblat på sitt anfallspar, men närmat sig en ganska färdig tanke om vilka som ska bilda forwardslinje i premiären mot Spanien när han och laget reser vidare till Göteborg för de sista förberedelserna.

Men i samband med ankomsten till Västkusten förändras allt.

Klockan är 14.25 när meddelandet kommer.

”Dagens presskonferens är tidigarelagd till 16.00”, skriver landslagets kommunikatör Ester Kristiansson i en WhatsApp-grupp för ackrediterade medier.

Många ur presskåren har bokat biljetter till Göteborg med en senare start i åtanke. Planeringen ifrågasätts från flera håll – men landslaget tänker inte ändra sig.

”Det finns goda skäl till flytten”, svarar presschefen Jakob Kakembo Andersson.

Anledningen presenteras mindre än två timmar senare.

Dejan Kulusevski har testat positivt för covid-19. Sverige anländer till Sankt Jörgen Park Hotell utan honom. Ett videoklipp på Juventus-spelaren där han vistas inomhus med flera personer sprids i sociala medier, och intensiv ryktesspridning tar fart.

Janne Andersson gör ett sammanbitet intryck på presskonferensen. Smittan sätter hans tankar ur spel, en djup oro griper tag i honom. Han får svårt att sova och är rädd för att behöva vakna till telefonsamtal från läkaren Anders Valentin och besked om nya sjukdomsfall varje dag.

Men förbundskaptenen hinner inte gå och lägga sig innan olyckan är framme igen: Nere vid träningsplanen, bara en halvtimme efter presskonferensen, kallas Mattias Svanberg över till Valentin. Hans testsvar har dröjt, en kommunikationsmiss har gjort att han vandrat ned till resten av laget.

Även Svanberg är positiv. 21-åringen skjutsas bort i en golfbil – och Sveriges förberedelser är på väg att spåra ur.

”Har ni hört det senaste!?”

Morgonen efter ligger spänningen i luften utanför spelarhotellet.

Landslagets säkerhetsansvarige Janne Gustavsson står utanför entrén med armarna i kors när mediernas utsända börjar vandra upp mot det vita presstältet för dagens presskonferens.

Ska fler spelare bli sjuka? Har landslagsledningen gjort rätt? Borde spelarna träna tillsammans? Är Sveriges premiär hotad? Alla väntar på nästa besked.

Från ingenstans kommer en golfbil åkande.

Bakom ratten sitter Victor Nilsson Lindelöf. Bredvid sig har han Albin Ekdal som vänder sig mot oss när de rullar förbi.

– Inga kommentarer!, ropar Ekdal bakom munskyddet

Han verkar inspirera bilens tredje passagerare.

Mikael Lustig flyger upp bakom Lindelöf och Ekdal med ett flin, vinkar och ropar:

– Hörrni! Har ni hört det senaste!?

Skrattet från Sveriges högerback ekar när trion fortsätter ned mot träningsplanen.

Stämningen verkar uppsluppen trots dramat som pågår i bakgrunden, och just Lustig pekas ut som en viktig energikälla under ”covid-krisen”.

När Janne Andersson samlar sina spelare i en ring och förklarar en övning ställer Viktor Claesson en fråga som han egentligen precis har fått svar på. Janne tvingas upprepa sig och förklara igen. Han harklar sig och tar ny sats för att komma vidare när han blir avbruten på nytt, den här gången av Lustig som ställer exakt samma fråga som Claesson ställde. Hela truppen brister ut i skratt.

De tysta genombrotten

Under mästerskapet är det flera spelare som gör avtryck utan att spela.

Både Dejan Kulusevski och Alexander Isak flyttas in i startelvan och markerar sin närvaro med speltid – men i bakgrunden börjar Jens Cajuste och Mattias Svanberg etablera sig långt fram i tankarna hos förbundskaptenen och hans assistent, Peter Wettergren.

Jens Cajuste – som enligt SportExpressens uppgifter tar ställning till konkret intresse från flera klubbar under själva turneringen – ställer ”hundratals” frågor till Wettergren under mästerskapets gång. Duon syns samtala under nästan varje träning, och i landslagsledningen växer intrycket av att man har en spännande spelare att tillgå.

Internt pratas det gott om Cajuste av flera skäl. Han har en kombination av fysik, beslutsamhet och teknik som är sällsynt, men framför allt imponeras ledningen av hans vilja att absorbera instruktioner. Med rutin räknar man med att han kommer fatta bättre beslut under press, men 20-åringen imponerar så pass mycket att tankar på ett tremannamittfält fladdrar förbi fler gånger än en, inte minst med höstens kvalspel i åtanke.

Även Mattias Svanberg stärker sina aktier trots att han drabbas av sjukdom och har en lång frånvaroperiod. En av egenskaperna som det pratas mest om bland ledarna är hur mycket han brinner för att spela för landslaget, hur stort det är för honom att representera Sverige. En person noterar hur han ”lägger till egna moment i övningarna” för att få ut ännu mer av träningarna. Flera beskriver hur Svanberg ”redan omnämnts som ett blivande kaptensämne” i interna diskussioner.

När laget reser till Spanien den 12:e juni saknas både han och Kulusevski. Från sin karantänstillvaro ser Kulusevski - som tillsammans med Marcus Danielson är den spelare som tillbringar mest tid för sig själv, ofta med en bok i händerna – hur Sverige sliter till sig en poäng i Sevilla.

Efter matchen tar Kulusevski upp Alexander Isaks rusch över till Marcus Berg efter att denne missat öppet mål och berömmer den vid flera tillfällen.

Tursiffrorna

Kulusevski är snart tillbaka. När Sverige möter Slovakien sitter han på bänken, men mot Polen är han direkt avgörande med två framspelningar.

Som spelare har han haft en tendens att överraska sin omgivning i landslaget sedan första samlingen. Flera personer i landslaget påtalar hur enkelt han tycks ha att skaka av sig motgångar. Ett exempel som återges är en frispark som Sverige får i slutminuterna av Nations League-matchen mot Frankrike. Kulusevski tar sats och slår den långt utom räckhåll för sina medspelare. Det blir inget. När han kommer av planen är han dock till synes opåverkad och konstaterar att han ”kommer missa många frisparkar som den där”.

Med gruppsegern i fickan slår Sverige läger i Göteborg igen. Svanberg gör comeback också, och hela laget laddar om inför åttondelsfinal mot Ukraina.

En av aktiviteterna under den matchfria veckan blir ett besök på Liseberg, men först efter stängning. Under dagen börjar det pratas mellan ledarna: Janne Andersson har ett antal turnummer som han alltid spelar på.

Sällskapet hinner knappt gå igenom entrén till nöjesfältet innan både säkerhetsansvarige Janne Gustavsson och scouten Lasse Jacobsson har satt av åt var sitt håll för att spela på Janne Anderssons siffror. Båda vinner saker omedelbart.

Sista natten med gänget

29:e juni.

Förlusten mot Ukraina knockar Sverige totalt. I omklädningsrummet sprider sig en helt annan känsla än efter kvartsfinalförlusten mot England 2018. Dels för att Sverige fick se sig besegrade av ett bättre lag den gången, dels för att det inte innebar slutpunkten för lika många spelare.

Andreas Granqvist tackar för sig. Marcus Berg också. Sebastian Larsson säger att ”allt tyder” på att det är över. Inte mycket talar för att Gustav Svensson fortsätter.

På bänken sitter en förkrossad Mikael Lustig med en avbytarväst över huvudet. Själv har han sagt att han ”ska ta några dagar” efter att EM tar slut för svensk del och fundera, men gjort allt annat än att utesluta att landslagskarriären är över.

I omklädningsrummet sänder han en signal om att det mycket väl kan vara så. Lustig är först med att resa sig. Han går ett varv och kramar om sina lagkamrater, en efter en.

Två dagar senare har Janne Andersson inte orkat se om matchen.

– Jag känner en stor tomhet. Just nu skulle vi tränat klart inför avresa till Rom. Då hade man haft en djävulsk energi. Tomheten går inte att beskriva. Det kommer över en hela tiden, säger han när han möter pressen i Stockholm tillsammans med Wettergren.

– Det blir mästerskapsavvänjning. Klippa gräset, handla på närlivs, stryka och lägga in grejer i diskmaskinen. Jag har världens bästa jobb, men man är ganska mör så här efteråt.