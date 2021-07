Janne nobbade finalen: ”EM var över för mig”

Sveriges EM tog slut i åttondelsfinalen mot Ukraina. Under söndagen spelades EM-finalen på Wembley i London där det blev seger för Italien.

Marchen var dramatisk och gick till straffar där Italien till slut blev mästare efter att målvakten Gianluigi Donnarumma räddat Englands sista som slogs av Bukayo Saka.

Den svenske förbundskaptenen såg däremot inte matchen.

– Jag såg inte hela. Jag blev tom och för mig var EM över, men jag såg straffläggningen där var det små marginaler, säger han.

Tiden efter EM

Janne Andersson har bara varit hemma sedan han och hela landslaget återvände från EM.

– Jag är hemma och vi har varit lediga nu. När man kom hem så har man varit tom så det gäller att samla ny kraft och sedan på det igen. Det var jättesurt att tappa den matchen (mot Ukraina), vi kunde ha vunnit den matchen och det gjorde vi inte. Surt men nu är det en spännande höst och ett VM kval. På det igen, säger han.

Under måndagen var Janne på plats under matchen mellan Halmstad och Djurgården i allsvenskan. Andersson var huvudtränare i just Halmstads BK mellan 2004 och 2009 och har fortfarande starka känslor för klubben.

– Jag följer Halmstad jättenoga. Speciellt nu när Ante J (Andreas Johansson) flyttade hem, men jag har följt dem innan också. Och Magnus min gamla kollega har kommit hem, gamla klubbar man har varit är är alltid kul att följa, säger Andersson.

Tror på Djurgården eller Malmö

Halmstad var starka innan uppehållet och följde upp det med ett kryss mot Hammarby förra helgen där Marcus Antonsson kvitterade på stopptid. HBK har sex matcher utan förlust nu.

Vad tror du om slutspurten i allsvenskan?

– Jag vet inte jag tycker att allsvenskan är en nyckfull och svår serie att förutse någonting och det är samma i år. Djurgården har börjat starkt, Malmö kommer såklart vara med, men jag hoppas att HBK kan hålla sig kvar och etablera sig det skulle varit roligt, säger han.