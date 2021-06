Ingen skräll från Janne den här gången heller

Janne Andersson började forma sin premiärelva redan på för lägret i Båstad och hade väl egentligen redan startelvan mot Spanien klar för sig en vecka innan 0-0-matchen i Sevilla den 14 juni.

Marcus Berg och Alexander Isak kändes givna på topp. Och att Sebastian Larsson skulle spela på en kant i stället för centralt var givet. Janne Andersson gillar att riskminimera. För offensiva kanter är inte Jannes melodi och därför blev det bara Berg som petades till förmån för Robin Quaison i sista matchen mot Polen. Där erkände förbundskaptenen efteråt att han funderade på att starta Dejan Kulusevski, men att han inte var säker på Kulusevskis status efter att Juventusspelaren hade haft Covid19.

När nu Kulusevski gjorde ett succéinhopp och fit for fajt är han given från start. Det vore en rejäl skräll om någon annan än just Kulusevski startade på topp tillsammans med Alexander Isak mot Ukraina. Som jag skrev direkt efter matchen mot Polen känns Kulusevski lika given som Alexander Isak. Och att Peter Wettergren och Janne skulle börja laborera med mittfältet till en åttondelsfinal, håller jag som helt otänkbart. Nej, om ingen spelare skadat sig eller vaknar upp med ryggskott eller någon annan skavank under tisdagen, blir Dejan Kulusevski den enda ändringen i startelvan jämfört med matchen mot Polen. Någon annat kan jag inte se när Sverige går in i sin viktigaste match på år och dag.

Och vilket läge Blågult har. De har fått en drömlottning mot ett av de sämsta lagen som är kvar. Visserligen vill vare sig någon spelare eller ledare erkänna det, men om Sverige skulle missa att gå till kvartsfinal känns det som en ännu större besvikelse än när Sverige åker ur på straffar mot Holland i EM 2004. Då hade Sverige ett lag som verkligen kunde få hela vägen. Och lite så känns det nu också. Säg att Sverige, som går in som favoriter mot Ukraina, vinner. Då väntar Tyskland eller England i kvartsfinal. Som det ser ut nu, är Blågult knappast totalt chanslöst mot något av lagen. Vare sig Tyskland eller England har imponerat så där väldigt i turneringen, och om Sverige skulle skrälla där, väntar alltså Danmark eller Tjeckien i semifinal. Ja, ni förstår själva. Det var längesedan Sverige hade en sån här bra chans att få långt i ett mästerskap. Nu vill det bara till att Sverige kan hantera att gå in till en åttondelsfinal och vara favoriter.

Sveriges förväntade startelva Robin Olsen --- Mikael Lustig Marcus Danielson Victor Nilsson-Lindelöf Ludwig Augustinsson --- Sebastian Larsson Kristoffer Olsson Albin Ekdal Emil Forsberg --- Dejan Kulusevski Alexander Isak Visa mer

