Italiens ilska: ”De blir upprörda”

Italien tryckte tillbaka Turkiet i EM:s första halvlek på Olympiastadion i Rom.

Laget var nära att ta ledningen flera gånger och allra närmast var det när Giorgio Chiellini nickade på en hörna och Ugurcan Cakir fick sträcka ut sig rejält i målet.

Det var också flera situationer i den första halvleken som ledde till upprörda gester från de italienska spelarna. Tre gånger om ropade laget på straff för hands i Turkiets straffområde och situationen som blev mest uppmärksammad ägde rum i slutet av halvleken.

Leonardo Spinazzola slog bollen på Ugurcan Cakirs arm men den nederländske domaren Danny Makkelie och VAR-rummet valde att fria.

– Vi har sett många blåsa straff när armen varit i den positionen, säger experten Hasse Backe i C More under matchen.

– I den där situationen hade jag inte protesterat om det blivit straff.

Italien ville ha straff mot Turkiet

Kim Källström i C Mores studio håller med.

– Armen är enligt min åsikt inte i en naturlig position. Men de kollar den i VAR-rummet. Handsregeln är svår men jag tror och hoppas att de kan den i VAR-rummet, säger Källström.

Situationen diskuterades också i sociala medier under matchen.

”I Serie A är det där en straff. Jag säger inte att det borde eller inte borde vara det men om ni undrar varför Italiens spelare är så upprörda är det för att de har sett sådana straffar bli utdelade varje vecka de senaste säsongerna”, skriver ESPN-journalisten Nicky Bandini på Twitter.

”Om det här vore en Premier League-match hade vi haft tre straffar och åtta minuters tilläggstid”, skriver Sky Sports Jamie Ohara.

Trots Italiens ilska i första halvlek lyckades laget vinna efter en urladdning i andra halvlek. Matchen slutade 3-0.

