Italien till EM-final – efter straffrysare

Italien mot Spanien på Wembley inför 60 000 åskådare. Det var upplagt för fotbollsfest. Italien inledde bra och var det bättre laget under den första halvleken, men man lyckades inte få hål på Spanien.

I den 60 minuten så gjorde Italien 1–0. Inhoppande Frederico Chiesa pricksköt in sitt andra mål för detta EM. En brytning från en spansk back gjorde att bollen studsade ut till Chiesa som bredsidade in bollen i Unai Simons vänstra hörn.

Italien backade hem

Efter ledningsmålet så backade Italien hem och försökte att stänga matchen, vad det såg ut som. Det gjorde att Spanien hade ett stort bollövertag, där Italien inte var helt ofarliga i kontringarna heller.

Däremot så klev italienarna lite högre upp i banan när man märkte att Spanien fick för mycket boll.

I den 62 minuten så hoppade Alvaro Morata in och han skulle senare skänka hopp åt 47 miljoner spanjorer.

Med bara tio minuter kvar av ordinarie matchtid så kom han fri i straffområdet efter ett lurigt instick där Dani Olmo spelade fram. Morata avslutade säkert i nät bakom den italienske målvakten.

Jorginho straffhjälte

Ordinarie 90 minuter kunde inte skilja de två lagen åt och förlängning väntade. Inte heller de två förlängningskvartarna kunde det.

I den fjärde straffomgången så missade Alvaro Morata och med Italiens femte straff så fick Jorginho chansen att bli hjälte. Han tog den. Med sin patenterade straff så rullade han bollen enkelt i nät och skickade Italien till EM-final.

– Just nu är jag ledsen, vi kunde ha vunnit matchen, vi spelar bra fotboll, men vi måste göra mål för att vinna den här typen av matcher, säger den spanske mittbacken Aymeric Laporte i C more

I finalen som spelas på söndag så möter Italien vinnaren i matchen mellan England och Danmark.

– Jag kan inte ens beskriva mina känslor just nu, säger Federico Chiesa.

Han fortsätter:

– Spanien var jättebra i kväll, men det är vi som kommer tillbaka hit för finalen. Vi kämpade till slutet och vi klarade det. När Locatelli missade den första straffen var vi ändå lugna och sa att vi kunde fixa det. I slutändan var det vår lagmoral som avgjorde.