Sverige vann mot Slovakien med 1-0 under fredagen och är väldigt nära att säkra en plats i åttondelsfinalen. Sverige slåss även om gruppsegern med Spanien då Blågult står på fyra poäng efter de två inledande matcherna. Efter 1-0-segern mot Slovakien hyllades Alexander Isak av flera tunga fotbolls-profiler. Bland annat förre storspelaren Gary Lineker.

”Jag tror inte att det finns mycket tvivel om att Alexander Isak kommer dra till sig mycket uppmärksamhet från klubbar runtom i Europa”, skriver Lineker på Twitter och konstaterade sedan:

”Exceptionell talang.”

Hyllas med toppbetyg

Under lördagen får Alexander Isak också toppbetyg i flera av de ansedda tidningarna i Europa. Isak får bland annat en trea, som är det högsta betyget, av spanska tidningen Marca. Isak får också 7,5 på en tiogradig skala när Gazzetta dello Sport utser honom till matchens spelare. Detsamma gör engelska The Times och franska L'Equipe, som ger Isak en sjua respektive en åtta.

”Han var bäst mot Spanien och fortsätter att vara på en högre nivå än alla andra” skriver Gazettan.

Förbundskapten Janne Andersson var även han väldigt nöjd med Isak och menade att anfallaren är given från start.

Rest tillbaka till Göteborg

– Han har egenskaper som är av högsta internationella snitt och betyder mycket för oss. Sedan är han en ung pojk och han kommer att utvecklas ännu mer och det kommer att finnas mer att ta av , sa Andersson på gårdagens presskonferens efter 1-0-segern.

Under fredagskvällen reste landslaget tillbaka till EM-basen i Göteborg och under lördagen väntar nu en träning för de som inte spelade matchen i går. Därefter tränar Sverige under söndagen, måndagen för att sedan resa till Sankt Petersburg för den avslutande gruppspelsmatchen mot Polen på onsdag.

LÄS MER: Emil Forsberg om samtalet med dottern: ”Kom hem”

LÄS MER: Slovakien rasar efter förlusten: ”Det var en tydlig hands”

GUIDE: Allt du behöver veta om fotbolls-EM 2021