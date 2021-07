Försvarar Kane: ”Ska be dem dra åt helvete”

Tottenhams stjärna Harry Kane stod för noll mål i gruppspelet, men har under slutspelet visat att han en är av världens bästa anfallare.

Under semifinalen avgjorde han mot Danmark genom att skicka in returen på sin egen straff i mål. Nu har bara Cristiano Ronaldo och Patrik Schick gjort fler mål än engelsmannen under EM.

Nu hyllas Kane – men under gruppspelet var tonerna annorlunda.

– Han fick lite kritik under gruppspelet, men Kane kan be sina kritiker att dra åt helvete. Även stora spelare har sina upp- och nedgångar. Även när han inte gjorde mål gjorde han mycket för laget, och nu kommer även målen, berättar den tidigare Manchester United-spelaren Dimitar Berbatov för Talk Sport.

”Var ingen bra straff”

– Trycket på honom under straffen mot Danmark var enormt. Du kan inte föreställa dig hur det känns att ta en straff när du har press på dig från hela nationen. Som spelare vet du att alla är beroende av dig, även om du inte kan tänka så. Det var ingen bra straff, men han hade lite tur.

Dimitar Berbatov väljer också att hylla gruppspelets gigant, Manchester City-stjärnan Raheem Sterling.

– Raheem Sterling var Englands bästa spelare i semifinalen. Jag tyckte att hans löpningar var otroliga. Han var ett hot under hela matchen och pressade Danmark även under förlängningen.

England möter Italien i EM-finalen på söndag.