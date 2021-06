England vann – men nu väntar tufft motstånd

England var nära att få en drömstart i den andra minuten mot Tjeckien när Raheem Sterling kom fri och lobbade bollen i stolpen.

Sterling, som nu har gjort Englands enda två mål i EM, fick dock sin revansch tio minuter senare. Han stod ensam på den bortre stolpen och kunde sätta Jack Grealishs inlägg i mål.

England vann matchen med 1-0 och segern tog laget till förstaplatsen i grupp D.

– Jag har en positiv känsla från matchen. Vi höll i bollen bättre i dag och det fanns fler anfallsalternativ. Vi hittade in bra i luckorna och spelade bra fotboll stundtals. Och så fick vi målet vi behövde, säger Raheem Sterling i C More efter matchen.

England kan få mardrömsmotstånd

Bakom England blev det en jämn kamp om andraplatsen mellan Tjeckien och Kroatien.

Parallellt med Tjeckien-England vann Kroatien med 3-1 mot Skottland och segern tog laget upp på fyra poäng – lika många som Tjeckien fick. Både Kroatien och Tjeckien fick +1 i målskillnad men tack vare fler gjorda mål knep Kroatien andraplatsen.

Gruppvinnaren England ställs mot tvåan i ”Dödens grupp”, grupp F, där Frankrike, Portugal, Tyskland och Ungern ingår. Mardrömsmotstånd kan alltså vänta för England trots gruppsegern samtidigt som Kroatien ställs mot Sverige om Blågult slutar på andra plats i sin grupp.

Tjeckien gick också vidare som en av de fyra bästa grupptreorna.