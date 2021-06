Durmaz klar som ny EM-expert för TV4

På fredag inleds fotbolls-EM med mötet mellan Italien och Turkiet. Det blir inte bara startskottet för sommarens fotbollsfest, utan också för mittfältaren Jimmy Durmaz nya karriär.

32-åringen kliver då in som expert för TV4. Durmaz har 49 landskamper för Sverige och gjorde ett inhopp under VM för tre år sedan. Han var dessutom med under kvalet till sommarens EM. Han fick dock inte plats i Janne Anderssons EM-trupp, utan tar nu istället plats i tv-rutan.

- Fotbollsmästerskap är bland det häftigaste som finns. Nu när jag inte är med och spelar ser jag istället fram emot att få dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter i studion, säger Jimmy Durmaz.

TV4:s sändningar leds av Granqvist och Dahlin

Sedan tidigare ingår även de gamla landslagshjältarna Kim Källström, Hanna Marklund och Lotta Schelin i TV4:s laguppställning.

– Jimmy Durmaz kommer in med viktig erfarenhet från sin tid som proffs ute i stora ligor i Europa, men även från sin tid i det svenska landslaget, säger Erik Westberg, sportchef på C More.

TV4:s EM-sändningar kommer ledas av Lasse Granqvist och Gusten Dahlin. Kanalen sänder Sveriges sista gruppspelsmatch mot Polen.